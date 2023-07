L’analisi di Taboola sui dati dei lettori del web rivela i cantanti del Festival di Sanremo più letti negli ultimi 90 giorni: vince Mengoni.

Cosa succede nel resto dell’anno ai cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo? La risposta prova a darcela Taboola, piattaforma leader mondiale nell’offerta di raccomandazioni per l’open web, attiva nel consigliare e indirizzare gli utenti alla scoperta di contenuti di loro interesse. Taboola ha infatti realizzato una peculiare analisi relativa ai primi dieci classificati del Festival di Sanremo, a mesi di distanza dalla fine dell’edizione dei record 2023 che ha lanciato sul mercato i brani dei cantanti, seguiti poi nei mesi successivi dalle release degli album, dalle presenze in radio e in tv, dalle attività stampa, dai tour e da eventuali featuring estivi. A testimonianza che il Festival è solo il trampolino di lancio di una promozione musicale a lungo raggio.

Secondo l’analisi, anche il mondo del web incorona Marco Mengoni: il vincitore del Festival è infatti anche il più letto negli ultimi 90 giorni. Taboola ha analizzato i dati sulle visualizzazioni delle pagine di tutti gli editori italiani con cui collabora per evidenziare che – alla data del 5 luglio nella Categoria Arte e Intrattenimento – il cantante di Due Vite è stato letto 1.8 milioni di volte. La cifra è circa otto volte più alta di quella di Lazza, arrivato secondo con Cenere, ma che ha totalizzato solo 300.000 visualizzazioni in più di Elodie. La cantante che in gara si era classificata ben nona con Due, nella classifica dei primi dieci talent sanremesi più visualizzati si è piazzata invece nettamente davanti a Giorgia, Ultimo, Tananai, Lazza, Madame, Rosa Chemical, MR Rain e Colapesce.

Per Marco Mengoni i numeri dimostrano, in breve, che l’attenzione mediatica e l’interesse intorno al vincitore è rimasto invariato. Questo grazie anche alla partecipazione all’Eurovision in rappresentanza dell’Italia e al tour di successo. Il resto della classifica ribadisce invece che non sempre l’ordine di arrivo al Festival è sinonimo di visibilità che rimane scolpita nella pietra.

La top ten dei primi 10 classificati del Festival di Sanremo più letti negli ultimi 90 giorni nella categoria Arte e Intrattenimento (classifica delle visualizzazioni di pagine): primo Marco Mengoni