Sanremo, LDA: «Voglio godermi tutto quello che mi sta accadendo»

È un anno di prime volte il 2023 per LDA: Sanremo, l'album, il tour. E, durante l'intervista, è impossibile non coglierne l'entusiasmo.

È un anno speciale il 2023 per LDA. Un anno, sicuramente, di prime volte: il primo Sanremo, il primo vero album ufficiale e il primo tour. «Il 2023 sarà un anno molto importante per me. – ci dice infatti subito Luca – Oltre a Sanremo, arriva il primo vero album. Ci sarà poi il mio primo tour e un instore. Ho tante di quelle cose da fare che non hai idea».

Eppure, l’entusiasmo di LDA è contagioso. Procediamo per tappe e gli chiediamo cosa rappresenta per lui Se poi domani, il brano che porterà sul palco dell’Ariston. «Ho scelto questo brano per Sanremo perché è stato un brano nato con una naturalezza e semplicità sconvolgenti. – commenta – È una di quelle canzoni che nascono in mezz’ora. Appena l’ho sentita, mi son detto Non ci credo, è proprio per Sanremo. Quindi alla fine l’ho portata. Sono andato di pancia». Dal sogno di bambino di «cantare con l’orchestra» («Il primo giorno di prove – dice LDA – ero così emozionato che quasi non riuscivo a cantare») al duetto con Alex Britti nella serata delle cover, il cantautore sembra non stare nella pelle («Non vedo l’ora di cantare, voglio salire su quel palco così mi tolgo venti chili di dosso», scherza).

«Oggi sono io è senza dubbio un capolavoro della musica italiana per me, l’ha cantata anche Mina. È una canzone che ha fatto e sarà la storia della musica italiana, quindi per me è già un onore cantare quel pezzo. Alex Britti è molto fresco in tutto ciò che fa ed è di un’umiltà spaventosa. È un artista con tutte le lettere maiuscole. La canzone è bellissima quanto difficile, ma le cose più belle alla fine son quelle più complicate». LDA

LDA: l’album Quello che fa bene e il tour

Intanto, subito dopo Sanremo (il 17 febbraio) arriva anche il primo vero album di LDA, Quello che fa bene. «Ho scelto questo titolo per tre motivi. – ci spiega – Innanzi tutto volevo richiamare Quello che fa male, mia canzone di punta per il momento. È il brano che mi ha fatto entrare ad Amici e che mi ha dato la possibilità di essere oggi a Sanremo. Il secondo motivo è che magari porta bene. Il terzo è che, in un periodo pieno di cose brutte, vedere un titolo così ti fa sorridere, ti fa stare un pochino meglio. Era giusto dare un titolo più giocoso».

«Dal giorno dopo Amici stavo già scrivendo il disco, quindi ci ho messo quasi un annetto. È un disco molto particolare, ricco di canzoni perché le tracce sono tante. Finalmente mi sono raccontato e ho raccontato la mia città. Parlo anche di amore in versione più matura. Ci sono dentro vari stili musicali, canzoni acustiche e ballad. C’è un po’ di tutto. Nulla è in lingua napoletana, ma c’è tanto di napoletano». LDA

Sul live, invece, LDA ci assicura di avere «già la scaletta pronta». «Mi sono già portato avanti. – dice – Siamo una macchina, non ci fermiamo mai, si può dire che ho l’età per farlo?».

«Ho voglia di vivere, di godermi quello che mi sta accadendo. Senza crearmi false speranze, altrimenti ci rimango male. Mi godo quello che ho, sono felice e cerco di rendere felici gli altri. Ho preso la vita in modo molto positivo perché ho capito che non c’è cosa più bella della vita, soprattutto alla mia età. Ma a tutte le età dobbiamo goderci la vita, in realtà». LDA

19 APRILE 2023 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

(precedentemente prevista il 7 dicembre 2022)

21 APRILE 2023 – PALAPARTENOPE – NAPOLI

(precedentemente prevista il 5 dicembre 2022)

22 APRILE 2023 – ATLANTICO LIVE – ROMA

(precedentemente prevista il 4 dicembre 2022)

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date. Ulteriori info: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

Foto: Fabrizio Cestari