Sanremo 2023, per la serata finale torna Chiara Ferragni: scaletta e ospiti

Rush finale per il Festival di Sanremo 2023 che, dopo aver premiato Marco Mengoni nella serata cover, si avvia a conoscere il vincitore. Guida alla quinta serata.

“L’ascolto più alto dell’era Auditel”. Apre così la nota ufficiale Rai che segnala l’ennesimo successo per il Festival di Sanremo 2023. Ennesimo record, dunque, nella serata di venerdì 10 febbraio, quella dedicata alle cover con ospiti che ha visto trionfare Marco Mengoni con Let It Be insieme al Kingdom Choir. Il quarto Sanremo di Amadeus porta a casa complessivamente 11 milioni 121 mila spettatori con uno share del 66.5%. “È un Sanremo dei giovani che non dimentica la storia, perché questo è un dovere”, afferma Amadeus.

“È una grande soddisfazione per l’Azienda, per la squadra che lavora sul Festival e mia personale”, è il commento dell’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes. “Non avveniva da un altro secolo, da un’altra epoca. […] Congratulazioni ad Amadeus, alla Rai, ai cantanti e agli artisti intervenuti e naturalmente al pubblico. Un pubblico di tanti italiani e ricco di gioventù”.

Foto Kikapress

LEGGI ANCHE: — Classifica radio e FIMI: è già effetto Sanremo, Mengoni è il più ascoltato

L’ordine di esibizione e gli ospiti della finale

Questa sera è prevista l’esibizione di tutte le 28 canzoni di questo Sanremo 2023, votate nella prima parte solo dal televoto per elaborare poi la Top5. I primi cinque classificati, quindi, si esibiscono nuovamente e il voto sarà da parte di tutte le tre componenti (televoto + sala stampa + demoscopica). Ad aprire la serata l’inno suonato dalla Banda dell’Aeronautica mentre gli ospiti sono Gino Paoli, Ornella Vanoni e Depeche Mode.

Dal Suzuki Stage in collegamento Achille Lauro, mentre Salmo torna live dalla Costa Smeralda. Inoltre, è previsto il recupero dell’omaggio a Lucio Dalla da parte di Gianni Morandi, slittato dalla serata del venerdì. Infine, il messaggio di Zelenski sarà accompagnato dalla performance del gruppo ucraino Antytila.

Ecco, a seguire, l’ordine di uscita dei 28 Artisti nella serata finale:

Elodie Colla Zio Mara Sattei Tananai Colapese Dimartino Giorgia Modà Ultimo Lazza Marco Mengoni Rosa Chemical I Cugini di Campagna Madame Ariete Mr.Rain Paola & Chiara Levante LDA Coma_Cose Olly Articolo 31 Will Leo Gassmann gIANMARIA Anna Oxa Shari Gianluca Grignani Sethu

Foto Kikapress