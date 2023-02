Sanremo 2023, la vigilia di Amadeus: «Se ci sono tante polemiche, vuol dire che c’è visibilità»

A Sanremo è ormai tutto pronto per l’edizione numero 73 del Festival della Canzone Italiana: ecco le dichiarazioni di Amadeus alla vigilia della prima serata.

L’ora x scatta martedì 7 febbraio, in prima serata su Rai1 ma a Sanremo il festival è già a pieno regime. Al teatro Ariston è tempo di prove generali, tutti gli artisti in gara sono ormai giunti in riviera e anche i palchi collaterali stanno per accendere i loro riflettori. Ma quali sono le notizie e le impressioni di questa vigilia di Sanremo 2023? La conferenza stampa di lunedì inaugura istituzionalmente la kermesse e, per il quarto anno consecutivo, vede Amadeus nel ruolo di conduttore e direttore artistico.

“Fin dal primo anno la mia idea era portare la festa anche al di fuori del teatro Ariston”, esordisce Amadeus. “Dopo due anni, rivedere una Piazza Colombo allestita e vedere tanti eventi a partire dal green carpet davanti all’Ariston è qualcosa di bello. La gente è già assiepata per fotografare l’ingresso perché è veramente un giardino meraviglioso. Tutto questo tu lo puoi pensare ma lo puoi realizzare solo se hai dei partner che sposano questi progetti. È show quello che accade in Piazza Colombo, è show quello che accade sul green carpet ed è show quello che accade sulla Costa Smeralda”.

“Sono felice di cominciare questa mia quarta avventura, che ogni anno è diversa perché viviamo un momento storico diverso, perché lo show è diverso e le canzoni sono diverse”, prosegue il conduttore. “Sono realmente onorato di avere Gianni Morandi con me sul palco, per tutte le cinque serate. Lui è davvero la storia dello spettacolo e della musica, un cantante che ha fatto la storia del nostro paese”.

Foto Kikapress

“Mi trovo bene con lui e chi mi conosce sa che amo circondarmi di persone che condividono con me un certo modo di fare spettacolo nel segno della trasparenza, della lealtà e dell’entusiasmo. E Gianni ha tutto questo”, dice ancora Amadeus. “Insieme condurremo, ma sto anche cercando di convincerlo a cantare oltre al mercoledì sera. A proposito, poi, di amici Fiorello fa un altro regalo a me, al festival e a tutti con Viva Rai2… Viva Sanremo”.

Come ogni anno, poi, non sono mancate le polemiche della vigilia, da Madame a Zelensky passano per Rosa Chemical finito in parlamento. “Sanremo fa sempre discutere e ognuno ha la libertà di esprimere le proprie critiche. Succede anche nel calcio e nello sport, per quanto non siamo tecnici. Quindi, io dico: libertà per tutti ma quando si accende il festival le polemiche svaniscono di colpo. Quando vedi, capisci che molte parole forse erano inutili. E poi la polemica va dove c’è visibilità non nelle nicchie, quindi se ci sono tante polemiche, vuol dire che c’è visibilità”.”.

“La forza di un festival secondo me è vedere dei super bigi in gara, penso a Morandi e Ranieri nella scorsa edizione, così come a Giorgia, Oxa e Mengoni quest’anno”, aggiunge il conduttore. “Vedere che accettano con entusiasmo di venire in gara è la vittoria della musica italiana. Sono loro i miei super ospiti”.

LEGGI ANCHE: — Amadeus, Sanremo 2023: dalla A di Amore alla Z di Zelensky

Le parole di Gianni Morandi

Dopo aver partecipato in gara al Festival 2022, Gianni Morandi torna all’Ariston come co-conduttore delle cinque serate. “Per me è una festa tornare a Sanremo, sono venuto in tante occasioni e ricordo ancora quando lo vedevo dall’unica tv in bianco e nero di Monghidoro”, esordisce l’artista. “Quest’anno Amadeus mi ha proposto di condurre con lui e devo dire che sono contento perché il festival è tornato a essere un palcoscenico molto importante per la musica italiana”.

“Quando diventa grande Sanremo?”, prosegue Morandi. “Quando lascia canzoni importanti e io di questi ultimi anni ne ricordo tante. Ricordo Didoato, Måneskin, La Rappresentante di Lista, Mahmood, Irama e ancora Dargen D’Amico, sangiovanni, Tananai… Tutti artisti di grandi successi che abbiamo ascoltato per l’intero anno. E finalmente questo palcoscenico è tornato centrale come lo era stato per molto tempo, penso agli anni di Bocelli, Vasco, Dalla e Modugno…. È qualcosa di importante per tutta l’industria e poi Sanremo piace alla gente. Me ne accorgo proprio per strada, è un momento importante per la gente. Viva Sanremo”.

La suddivisone degli artisti nelle prime due serate

Si parte, dunque, martedì 7 febbraio, con Chiara Ferragni alla co-conduzione, Mahmood e Blanco con Brividi (Blanco canterà anche il nuovo singolo L’isola delle rose). Poi ospiti i Pooh, Elena Sofia Ricci per la fiction Fiori sopra l’inferno, da Piazza Colombo collegamento con Piero Pelù che canta Gigante e dalla Costa Smeralda con Salmo. “Chissà se Gianni canta… – conclude Amadeus – facciamo cantare l’Ariston!”. Infine, in occasione della conferenza di inizio settimana, è stata svelata la suddivisione degli artisti nelle prime due serate. Eccoli in ordine di ingresso:

Martedì 07 febbraio

Anna Oxa

gIANMARIA

Mr.Rain

Marco Mengoni

Ariete

Ultimo

Coma_Cose

Elodie

Leo Gassmann

I Cugini di Campagna

Gianluca Grignani

Olly

Colla Zio

Mara Sattei

Foto Kikapress

Mercoledì 08 febbraio

Will

Modà

Sethu

Articolo 31

Lazza

Giorgia

Colapesce Dimartino

Shari

Madame

Levante

Tananai

Rosa Chemical

LDA

Paola & Chiara







Foto Kikapress