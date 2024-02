Mercoledì 7 febbraio è andata in scena la seconda serata del Festival di Sanremo 2024: ma come è andata al FantaSanremo? Ecco la classifica aggiornata.

La prima serata del “gioco delle coppie” – novità del Festival di quest’anno con ogni cantante in gara che diventa presentatore di un collega – ha rivoluzionato il FantaSanremo. Anche i cantanti – presentatori, infatti, sono stati sottoposti al giudizio insindacabile del Team Punteggi che ne ha valutato gli outfit e la presentazione senza errori.

Foto Kikapress

L’artista che nella seconda serata di Sanremo 2024 ha ottenuto il maggior numero di punti è stato ancora una volta Dargen D’Amico. Ha aggiunto ben 95 punti ai 115 conquistati nella prima serata del Festivàl. Il bottino è stato raggiunto dall’artista milanese:

grazie ai bonus per la presenza di performer sul palco (+15)

per essere sceso in platea (+15)

per aver detto una parolaccia (+ 10)

per aver speso parole contro le discriminazioni (+ 10)

per aver abbracciato Amadeus (+10)

per aver donato fiori al direttore d’orchestra ottenendo i 10 punti del bonus solidale ActionAid.

con il bonus Rosa per aver baciato una persona del pubblico

per il “suo” bonus Dargen indossando gli occhiali da sole.

Al secondo posto nella serata si piazza Loredana Bertè con 80 punti. Ha incamerato punti anche per il piazzamento nella Top Five della classifica generale (+20) e per una standing ovation parziale (+10). Punti per l’uotfit piumato (+10) e per la parentesi coccolosa dell’abbraccio ad Amadeus (+10 Bonus Ciobar). Infine, premiata anche per essere stata l’artista rimasta più a lungo sul palco (+10 punti Bonus Rotoloni Regina – Sanremo non finisce mai).

Foto Kikapress

Sul terzo gradino del podio di giornata ci sono poi Renga Nek con 65 punti, 50 dei quali ottenuti grazie alla visita al quartier generale del FantaSanremo al Forte Santa Tecla. I due artisti ne hanno approfittato per dirigere la FantaSanremo Orchestra (+20 punti del Bonus Bontempi). Ma anche per lasciare un caffè sospeso da Papalina ai La Sad (Bonus Lavazza +20 punti) e partecipare alla diretta social con @fantasanremo +10 punti.

Di rilievo anche Emma, Il Volo, Annalisa, Negramaro e The Kolors che hanno regalato ai fantallenatori 60 punti . Segue BigMama che ha conquistato ben 58 punti malgrado il malus da 20 punti per un inciampo sulla scalinata.

La classifica parziale di FantaSanremo 2024 dopo la seconda serata

In virtù dei risultati della seconda serata la classifica generale parziale del FantaSanremo 2024 vede, dunque, in testa Dargen D’Amico con 210 punti. Al secondo posto Loredana Bertè con 145 punti, terza BigMama con 123. Di seguito i risultati delle due serate finora svolte con la classifica generale.

Dargen D’Amico 115 + 95 210 Loredana Bertè 65 + 80 145 BigMama 65 + 58 123 Emma 60 60 + 120 Mahmood 68 + 50 118 Renga Nek 40 + 65 105 Annalisa 40 + 60 100 Il Volo 40 + 60 100 Negramaro 40 + 60 100 Alfa 50 + 48 98 Il Tre 65 + 33 98 Bnkr44 65 + 30 95 La Sad 85 + 10 95 The Kolors 35 + 60 95 Mr.Rain 50 + 43 93 Diodato 55 + 35 90 Fred De Palma 35 + 55 90 Geolier 35 + 50 85 Rose Villain 45 30 75 Santi Francesi 55 + 20 75 Clara 15 + 55 70 Gazzelle 45 + 25 70 Ricchi e Poveri 40 + 30 70 Ghali 50 + 15 65 Maninni 50 + 15 65 Angelina Mango 30 + 25 55 Fiorella Mannoia 30 + 25 55 Irama 15 + 35 50 Sangiovanni 10 + 35 45 Alessandra Amoroso 25 + 10 30

Foto Kikapress