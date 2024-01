Domenica 4 febbraio Enrico Brignano si esibirà in uno spettacolo inedito, in esclusiva per gli ospiti a bordo della Costa Smeralda al largo di Sanremo.

Costa Smeralda apre la settimana del Festival di Sanremo 2024 con un evento esclusivo per gli ospiti a bordo. Domenica 4 febbraio, infatti, Enrico Brignano si esibirà in uno spettacolo inedito, pensato appositamente per gli ospiti della nave. Lo show rientra nell’offerta di Costa Crociere a edizione limitata denominata Sanremo Full Experience, in programma dal 3 all’11 febbraio. Il pacchetto permette di partecipare alla prima parte (‘Opening Sanremo’) o alla seconda parte (‘Gran Finale Sanremo’) della crociera.

Brignano sarà impegnato in un light show a tema – ça va sans dire –Sanremo e un party glam con invitati speciali e DJ set. Gli ospiti vivranno un’esperienza unica a bordo, partecipando a tutti gli eventi speciali e alle esibizioni live programmate. La crociera Sanremo Full Experience comprende un ricco programma giornaliero di esperienze, con la possibilità di scendere a terra e vivere la magica atmosfera di Sanremo.

Foto da Ufficio Stampa

Le cabine sono a numero limitato, e alcune sono già esaurite per la seconda parte della crociera. La prima parte, dal 3 al 7 febbraio, include gli eventi della giornata di apertura del 4 febbraio e il primo degli artisti in collegamento con il Teatro Ariston. Nel corso della settimana, poi, come già annunciato, saranno protagonisti sul palco galleggiante di Costa Smeralda alcuni degli artisti di punta della scena italiana.

Attesi, infatti, Tedua (6 e 10 febbraio), Bob Sinclar (7 febbraio), Bresh (8 febbraio) e Gigi D’Agostino (9 febbraio). Per informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito web ufficiale o rivolgersi alle agenzie di viaggio partner di Costa.

Il tour di Enrico Brignano

La speciale data sanremese si aggiunge a una stagione particolarmente intensa per Enrico Brignano, che si prepara a sbarcare per la prima all’estero con Ma…diamoci del tu!. Scritto con Manuela D’Angelo e la collaborazione ai testi di Alessio Parenti, con le musiche originali di Andrea Perrozzi, lo spettacolo farà tappa nei teatri delle principali città europee nel mese di aprile 2024.

Nella sua prima tournée internazionale, Enrico Brignano porterà il suo spettacolo in Europa con ben nove date in sette paesi. Si comincia dai Paesi Bassi (martedì 2 aprile 2024 allo Municipal Theater Amstelveen), passando poi per la Germania con due appuntamenti (giovedì 4 aprile 2024 al Gloria Theater di Colonia e domenica 7 aprile 2024 al Freiheitshalle di Monaco di Baviera).

Quindi, UK (martedì 9 aprile 2024 allo O2 Shepherd’s Bush Empire), Francia (domenica 14 aprile 2024 a La Cigale di Parigi), Belgio (mercoledì 17 aprile 2024 a La Madeleine di Bruxelles), due spettacoli in Svizzera (sabato 20 aprile 2024 al Volkshaus di Zurigo e domenica 21 aprile 2024 al Musical Theater di Basilea) per poi concludere in Spagna (mercoledì 24 aprile 2024 al Paral Lel 62 di Barcellona). Calendario completo e biglietti su su www.vivoconcerti.com.

Foto da Ufficio Stampa