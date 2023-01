Mahmood firma una playlist dedicata al Festival di Sanremo

Su Apple Music sono disponibili una selezione di brani dedicata al Festival di Sanremo e una playlist speciale curata da Mahmood.

In attesa che cominci la settimana sanremese, Apple Music prepara il terreno degli ascolti con una selezione speciale di brani a tema festivaliero. La sezione dedicata ai contenuti musicali della kermesse – che quest’anno si svolge dal 7 all’11 febbraio – permette di navigare in un archivio con i brani più amati del Festival della Canzone Italiana.

Grafiche da Ufficio Stampa Apple Music

E tra le playlist spicca quella curata in esclusiva dal due volte vincitore Mahmood per Apple Music, Il mio Sanremo. L’artista, infatti, si è portato a casa il primo posto nel 2019 con Soldi e nel 2022 con Brividi in coppia con BLANCO. Mahmood: Il mio Sanremo accompagna in un viaggio di quindici tracce attraverso la storia del festival. Il cantautore ha ripescato grandi classici come gli intramontabili Volare di Domenico Modugno e Almeno tu nell’universo di Mia Martini. E approda a brani delle edizioni più recenti quali Voce di Madame.

Non mancano le canzoni che hanno portato Mahmood a calcare il palco del Teatro Ariston: Brividi (che è stato anche il brano più ascoltato su Apple Music in Italia nel 2022), Gioventù Bruciata (1° posto nella categoria Giovani di Sanremo 2019) e Soldi.

Le altre playlist a tema Sanremo

Insieme a quella siglata dal cantautore, ecco le altre playlist che il team editoriale lancia sulla piattaforma streaming di casa Apple:

Sanremo 2023 , contiene le 28 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2023, disponibili per l’ascolto in Audio Spaziale con Dolby Atmos;

, contiene le 28 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2023, disponibili per l’ascolto in Audio Spaziale con Dolby Atmos; Sanremo: i vincitori , riunisce idealmente i trionfatori delle 72 edizioni del Festival della Canzone Italiana;

, riunisce idealmente i trionfatori delle 72 edizioni del Festival della Canzone Italiana; Sanremo: brani essenziali ,carrellata di brani storici imperdibili, della serie perché Sanremo è Sanremo;

,carrellata di brani storici imperdibili, della serie perché Sanremo è Sanremo; Sanremo anni ’80: brani essenziali , raccoglie alcune delle canzoni in gara a Sanremo tra il 1980 e il 1989, veri e propri classici della musica italiana;

, raccoglie alcune delle canzoni in gara a Sanremo tra il 1980 e il 1989, veri e propri classici della musica italiana; Sanremo anni ’90: brani essenziali , selezione dei brani presentati al Festival tra il 1990 e il 1999 ed entrati nell’immaginario collettivo;

, selezione dei brani presentati al Festival tra il 1990 e il 1999 ed entrati nell’immaginario collettivo; Sanremo: le canzoni d’amore, selezione “tutta sentimento” per declinare il vocabolario dell’amore sanremese.

Tutti i contenuti dedicati a Sanremo 2023 di Apple Music si trovano su Apple.co/Sanremo2023

Grafiche da Ufficio Stampa Apple Music