Il Natale di Eros Ramazzotti è con ‘Magia’, brano dedicato a tutti i bambini del mondo in occasione delle feste.

Eros Ramazzotti pubblica Magia, il cui visual video è disponibile su YouTube dal 23 dicembre. La canzone è un toccante brano estratto dal suo album più recente, ‘Battito Infinito’, ed è dedicata al figlio Gabrio e a tutti i bambini del mondo in occasione del periodo natalizio.

Foto di Elena Di Vincenzo

Il video offre uno sguardo emozionante sulla vita e sulla crescita di una persona, utilizzando una giostrina da culla come metafora per gli attimi preziosi della vita. Attraverso illustrazioni uniche di Oliviero Spinelli e un uso sapiente di colori e gradienti, il video crea un’atmosfera magica e surreale che trasporta gli spettatori in un mondo incantato di emozioni.

LEGGI ANCHE: — Ultimo: a UNICEF i diritti d’autore del brano natalizio ‘Non lasciare le mie mani’

La canzone Magia, supportata dalle immagini, diventa così un autentico viaggio nei sentimenti di un genitore, con Ramazzotti che esprime la volontà e la responsabilità di insegnare sulla vita. Il testo riflette sulla magia della vita e sull’importanza di trasmettere valori preziosi ai propri figli.

Questo speciale omaggio di Eros Ramazzotti ai fan, dedicato a tutti i bambini del mondo, rappresenta un augurio di speranza e conforto, specialmente per coloro che affrontano momenti difficili durante l’infanzia.

Foto di Maki Galimberti da Ufficio Stampa