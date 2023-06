Eric Nam, artista con oltre 2,5 milioni di ascoltatori mensili, inserito da Forbes nella prestigiosa classifica dedicata agli Under 30 Asia, arriva in Italia.

Nominato uomo dell'anno da GQ Korea e Forbes 30 Under 30 Asia, Eric Nam è pronto a sbarcare in Italia. Forte di oltre 2,5 milioni di ascoltatori mensili e 4,4 follower su Instagram, l'artista sudcoreano ha infatti annunciato una data live nel nostro paese. I fan possono, dunque, fin da ora segnare in calendario l'11 marzo 2024 per assistere all'unico show italiano che avrà come location il Fabrique di Milano.

Il poliedrico musicista, attore e personaggio televisivo Eric Nam è una delle figure coreano-americane di maggior successo degli ultimi tempi. Non a caso lo stesso GQ definisce ciò che ha costruito come “una delle eredità più varie e imprenditoriali della scena K-Pop”. Eric ha accumulato più di 1 miliardo di stream su Spotify e di recente è stato protagonista di un tour mondiale che ha registrato il tutto esaurito, con 59 spettacoli da protagonista in 54 città, tra cui Los Angeles, New York, Parigi, Londra e Melbourne.

Oltre alla musica, Eric è cofondatore e direttore creativo di DIVE Studios, l’azienda mediatica leader a livello mondiale incentrata su AAPI e K-pop, con podcast pluripremiati, e di Mindset, una piattaforma per la salute mentale e il benessere del pubblico Gen Z.

