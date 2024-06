Alla vigilia degli Europei, Rocco Hunt è andato in visita al ritiro della Nazionale Italiana a Iserlohn. Ecco cosa è successo negli spogliatoi.

In attesa del calcio di inizio, si scalda l’atmosfera a Iserlohn dove la nostra Nazionale ha da poco inaugurato Casa Azzurri. Ed è proprio qui che Rocco Hunt ha fatto visita alla squadra alla vigilia dei Campionati Europei di Germania 2024 e, come in bocca al lupo, ha intonato per i giocatori negli spogliatoi il suo nuovo singolo Musica Italiana.

“Sono molto felice di essere venuto a portare il mio saluto agli Azzurri”, commenta l’artista. “Qui in Germania ho trovato un calore incredibile dalla comunità italiana, esattamente quello di cui parlo nella canzone, quello che ci fa sentire a casa ovunque. Che sia un bell’Europeo e un’estate di musica italiana per tutti!” è l’augurio finale, suggellato da un abbraccio con il Mister Spalletti.

Musica Italiana – in radio e sulle piattaforme digitali dallo scorso 5 aprile – è un brano dal sound fresco, contemporaneo. Una vera e propria dedica dell’artista alla bellezza della musica italiana, elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale, amata e apprezzata in tutto il mondo. Ad accompagnare il singolo è un videoclip a quota oltre 2,5 milioni di views con cui Rocco Hunt racconta la forza con cui una musica italiana all’improvviso è in grado di far sentire chiunque a casa. In qualunque parte del mondo ci si trovi.

LEGGI ANCHE: — Gli Evanescence live a Milano: le foto del concerto

Girato tra le strade di New York, il video vede una coppia di giovani adulti (interpretati proprio da Hunt e da sua moglie Ada) che vivono lontano dalla casa che li ha visti crescere.

Immagini da Ufficio Stampa