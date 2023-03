Il duo romano dimostra ancora una volta il proprio amore per musica elettronica e synth

Hanno vinto il LAZIOSound 2022 nella categoria God is a producer e vengono da un tour de force delle meraviglie, durante il quale si sono esibiti in festival prestigiosi come lo Spring Attitude e hanno aperto per il deejay internazionale Dimitri from Paris: il 9 marzo i PITCH3S, duo romano di musica elettronica composto da Sergio Tentella e Davide Savarese, escono con Funny People (Metatron), il loro ultimo lavoro realizzato in collaborazione con Alessandro Donadei.

LEGGI ANCHE – LOUD, il primo social basato sulla voce è tutto italiano

I PITCH3S nascono quasi per caso, dalla passione di due batteristi (Sergio e Davide) per la musica elettronica e i sintetizzatori: durante una sessione di studio i due hanno avuto prova dell’amore reciproco per lo stesso tipo di musica ed hanno dato vita al progetto, che prende il nome dalle diverse accordature o intonazioni che l’animo umano affronta nelle sue vicende quotidiane. L’obiettivo è dunque creare musica che sia una trasposizione viscerale in chiave elettronica delle più forti emozioni che l’essere umano è in grado di sperimentare, nei suoi alti e nei suoi bassi. Così come un cursore oscillante tra diverse altezze, i PITCH3S oscillano, navigano tra le onde dei sentimenti umani, con pochi, fondamentali fil rouge: campionature, synth, drum machine e oggetti di uso comune.

Il 9 marzo esce dunque Funny People, singolo registrato in studio dopo la vittoria del LAZIOSound 2022: “Dal punto di vista strumentale il brano nasce giocando in studio su vari synth, essendo la prima volta che collaboriamo con Alessandro Donadei sulla produzione anche se ci conoscevamo dal mix nel nostro primo Ep Doxa. Condizione indispensabile dal punto di vista creativo è creare una squadra valida per tutti” spiega Davide Savarese “Abbiamo cercato di virare leggermente su un mood più Club, meno sperimentale, allontanandoci dal nostro primo lavoro e mantenendo un’atmosfera armonica intenzionalmente piuttosto scura. La parte testuale ha avuto una gestazione più complicata. Volevamo un testo minimale e che raccogliesse tutte le sensazioni che la versione finita dello strumentale aveva spalancato. La maniera in cui stavamo affrontando la produzione e la necessità di fare un testo che ci convincesse nell’ immediato ci ha suggerito alla fine un tema da trattare. Funny people, dunque, perché definiamo divertente quella tipologia di persone che ha sempre un giudizio pronto, su tutto. Anche quando la loro conoscenza di un tema è davvero minima. La formula Funny people say si riferisce esattamente a questo tipo di atteggiamento”

Il brano è accompagnato dal videoclip realizzato da Daniele Sciolla, che i due musicisti ci raccontano così: “Il videoclip (…) è il minimalismo testuale convertito in immagini e movimenti. Ci siamo affidati completamente al suo genio e alla sua enorme sensibilità nel creare trame e movimenti coerenti con il flusso del brano e ponendo l’accento sulle strutture visive tipicamente elettroniche”