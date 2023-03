Il 31 marzo esce ‘Respiri’, il nuovo singolo di Debora Mungai: il video, diretto da Simone Clamsy Palma, in anteprima su Funweek.

Dal 31 marzo 2023 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica

Respiri, il nuovo singolo di Debora Mungai. Respiri è un brano che fonde più generi musicali, caratterizzato da sonorità rap, emotional, pop e urban. È un pezzo sentimentale che parla di un amore ribelle, un amore che si è spinto oltre il limite. Lo stesso limite che lo ha danneggiato, che lo ha reso tossico ma allo stesso tempo irrinunciabile. Con questa l’artista riassume il senso di ribellione e la voglia di vivere un amore. Chi se ne frega del resto in fondo quando siamo solo io, solo tu.

Il videoclip di Respiri, diretto da Simone Clamsy Palma, è stato girato in parte in studio, dove la protagonista è la stessa Debora, e in piccola parte è stato girato in acqua, dove i protagonisti sono una giovane coppia di fidanzati. Spiega l’artista a proposito del videoclip: «Ho voluto usare le scene acquatiche per dare un senso di purezza e ho scelto di essere io la protagonista e di mettere a nudo la mia anima perché è una cosa che spesso ci fa paura ma ci rende liberi».