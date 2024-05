La colonna sonora di “Matteotti e noi – Una lezione di libertà” firmata dal compositore romano Dario Vero

Il compositore e direttore d’orchestra romano Dario Vero ha realizzato la colonna sonora per il docufilm “Matteotti e noi – Una lezione di libertà”, un’opera che commemora il centenario della brutale uccisione del deputato socialista Giacomo Matteotti. Il progetto audiovisivo, promosso dalla Fondazione Matteotti con il sostegno della Presidenza del Consiglio, mira a raccontare la testimonianza umana e civile di Matteotti, mettendo in luce il suo impegno politico, il suo spessore culturale e il profondo legame con la moglie Velia.

Diretto da Luca Di Cecca e basato sulla sceneggiatura originale di Giuseppe Amari, il documentario (qui il trailer) si avvale delle suggestive tavole a colori di Antonio Palma. Il progetto è frutto di un intenso lavoro di documentazione e consulenza storico-scientifica da parte di Stefano Caretti e Alberto Aghemo.

La colonna sonora originale di Dario Vero – diplomato al Conservatorio Santa Cecilia e con una formazione presso il Berklee College of Music e l’Hollywood Music Workshop di Vienna – sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming dal 10 giugno, che è esattamente il giorno dell’anniversario dell’uccisione di Matteotti.

Da Piccioni a Morricone, le fonti di ispirazione del compositore

Vero, che nel 2023 ha diretto l’orchestra per film come “Mission Impossible: Dead Reckoning” e composto le musiche per il campione d’incassi “Mavka”, ha creato una musica con un suono molto italiano, richiamando gli anni ’70 del ‘900, con influenze che vanno da Fantozzi (nella sua parte più dura) a compositori come Piccioni, Umiliani e Morricone. Le tracce sono state eseguite da un ensemble da camera di 15 elementi, diretti dallo stesso Vero, e successivamente mixate con suoni elettronici di ricerca, che integrano la sintesi sonora con l’orchestra.

Foto per gentile concessione di Dario Vero