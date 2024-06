Nel decennale della sua carriera, Dardust annuncia il nuovo album anticipato dal singolo ‘Mon coeur, Béton Brut’. Il 27 giugno concerto evento a Milano.

In equilibrio fra acustica ed elettronica, Dardust aggiunge un nuovo tassello al suo percorso artistico che in questo 2024 spegne dieci candeline. Il pianista, producer e compositore annuncia, infatti, il nuovo album ‘Urban Impressionism’ (Sony Masterworks / Artist First) atteso per il prossimo autunno. Nell’attesa, l’artista il 21 giugno pubblica il singolo Mon coeur, Béton Brut, brano al pianoforte con innesti elettronici secondo in purissimo stile dardustiano.

Primo pezzo del nuovo lavoro, il brano è una metafora delle barriere emotive che ciascuno di noi costruisce per proteggersi. Una durezza che il compositore esprime attraverso beat glitchati e minimali. Al piano, invece, sono affidati i sentimenti, con un motivo che si ispira ad Asturia dalla Suite Española di Albéniz, in cerca di una connessione tra difesa a bisogno degli altri. Il singolo sarà accompagnare dal un videoclip girato in bianco e nero a Les Arènes de Picasso di Parigi, iconico monumento francese dell’architettura postmodernista.

Cover da Ufficio Stampa

In attesa dell’autunno, e del tour europeo che porterà Dardust nelle principali città del vecchio continente, l’artista ha in programma un appuntamento speciale a Milano. Il 27 giugno sarà al Teatro dal Verme di Milano insieme all’Orchestra I Pomeriggi Musicali percelebrare la sua brillante carriera con 10 years. 1 night. L’evento unico – con la direzione dell’orchestra affidata al maestro Alberto Cipolla – porta in scena il repertorio del compositore in una nuova e magica chiave.

Il tour europeo di Dardust

Queste le date autunnali dell’Urban Impressionism Tour prodotto da Metatron, A1 Concerti, BPM Concerti, ITB International Talent Booking.

4 ottobre – Londra, Hoxton Hall

5 ottobre 2024 – Parigi , L’Archipel

, L’Archipel 10 ottobre 2024 – Praga , Conservatoire Concert Hall

, Conservatoire Concert Hall 13 ottobre 2024 – Berlino , Berlin Colosseum

, Berlin Colosseum 14 ottobre 2024 – Amburgo , Nachtasyl

, Nachtasyl 16 ottobre 2024 – Copenaghen , Hotel Cecil

, Hotel Cecil 18 ottobre 2024 – Bruxelles , Bozar

, Bozar 23 ottobre 2024 – Barcellona , Sala Parallel 62

, Sala Parallel 62 24 ottobre 2024 – Madrid , Teatro San Pol

, Teatro San Pol 26 ottobre 2024 – Lisbona, Capitolio

I biglietti sono disponibili a questo link e nei punti vendita autorizzati. Di recente, inoltre, Dardust ha aperto il live di Lana Del Rey agli I-Days di Milano mentre a luglio sarà opening act per Dua Lipa al Nos Alive Festival di Lisbona.

Foto di Emilio Tini da Ufficio Stampa