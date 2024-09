Il 22 Settembre, Victoria De Angelis arriva per la prima volta nel Sud Italia portando tutta la sua energia da DJ all’Afrobar di Catania.

Il 22 settembre 2024, la bassista dei Måneskin Victoria De Angelis fa il suo debutto come DJ nel Sud Italia. Vic si prepara, infatti, a portare la sua inconfondibile energia all’Afrobar di Catania con un DJ set organizzato da With Love. Conosciuta per la sua maestria al basso, Victoria ha recentemente ampliato i suoi orizzonti musicali esplorando il mondo della techno.

Tra le date del suo primo tour annunciato a febbraio scorso, il giovane talento ha incluso Catania. L’Afrobar – famoso per aver ospitato leggende della musica elettronica come Nina Kraviz, Richie Hawtin e Sven Väth – sarà, dunque, il palcoscenico perfetto per questa nuova avventura musicale di un’artista già affermata a livello internazionale. I biglietti per l’evento sono disponibili a questo link.

Con oltre 20 anni di esperienza, With Love è impegnata nel promuovere i migliori DJ del panorama internazionale della musica elettronica, sostenendo valori quali l’uguaglianza sociale, l’unità senza distinzione di razza o orientamento, e un profondo amore per la musica. I loro eventi incarnano questa filosofia, offrendo esperienze uniche e coinvolgenti, alimentate da una passione travolgente per l’intrattenimento.

Il nuovo singolo con Anitta

La carismatica bassista ha da poco pubblicato il suo primo singolo solista, Get Up Bitch! Shake ya ass in collaborazione con la superstar brasiliana Anitta. Il brano segna l’inizio di un capitolo importante per Victoria che, parallelamente al percorso con i Måneskin, le consente di esplorare nuove forme di creatività e di espressione.

Parlando del lavoro, Victoria ha dichiarato mio nuovo progetto musicale nasce dal mio amore per un sound che fonde elementi della cultura club con Baile Funk, elettronica, Latin club e techno. Come DJ e produttrice, amo rompere con le convenzioni andando oltre i confini e sperimentando suoni nuovi, un’atmosfera che percorre sia i miei set che la mia prima traccia. Il suono che mi piace è tutto incentrato su strati e crossover. Non sono mai rientrata in schemi predefiniti e questo viaggio da DJ non fa eccezione. Per me, si tratta di esplorare e fondere stili diversi, portando un’energia grezza, sudata e pulsante sulla pista da ballo”.

