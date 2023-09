Il cantautore e polistrumentista Venerus annuncia ‘’18- ’23 Club Tour’, al via da Treviso il 3 novembre. Tutte le date.

Venerus, artista che ha contribuito a innovare la scena musicale contemporanea, ha annunciato il ’18-’23 Club Tour. Prodotto da Palace Agenzia, sarà il primo tour che impegnerà il cantautore e polistrumentista nei principali club italiani nei mesi di novembre e dicembre 2023. Da sempre fortemente legato alla dimensione live, l’artista milanese aggiunge così un nuovo tasselloalla sua carriera per dare risalto a tutte le tappe del suo già ricco percorso musicale.

Locandina da Ufficio Stampa WFY

Dai primi singoli e EP che lo hanno avvicinato al pubblico come ‘A che punto è la notte’ (2018) e ‘Love Anthem’ (2019, contenente l’ormai iconico Love Anthem, No. 1, brano certificato disco d’oro). Fino all’album di debutto ‘Magica Musica’ (2021, disco d’oro) e al disco ‘Il Segreto’, uscito il 9 giugno scorso per Asian Fake/Sony Music.

«’18-‘23 sono le coordinate del viaggio percorso da ‘Non ti conosco’ fino a ‘Il Segreto’» racconta Venerus. «Questo tour è un momento di raccoglimento per guardarsi negli occhi e ripercorrere tutto quello che è successo dall’inizio fino ad ora. E magari sbirciare verso il prossimo futuro.»

3 novembre 2023 – New Age Club ( Treviso )

) 4 novembre 2023 – Viper Theatre ( Firenze )

) 10 novembre 2023 – The Cage Theatre ( Livorno )

) 11 novembre 2023 – Mamamia ( Senigallia )

) 13 novembre 2023 – Estragon Club ( Bologna )

) 14 novembre 2023 – Orion Arena ( Ciampino – Roma )

) 16 novembre 2023 – Duel Club ( Napoli )

) 18 novembre 2023 – Démodé ( Bari )

) 24 novembre 2023 – Lattepiù Live ( Brescia )

) 25 novembre 2023 – Urban Club ( Perugia )

) 30 novembre 2023 – Hiroshima Mon Amour ( Torino )

) 2 dicembre 2023 – Vidia Club (Cesena)

4 dicembre 2023 – Fabrique (Milano)

Queste nuove date arrivano dopo tre tournée estive di successo, di cui l’ultima – Tour Segreto 2023 – si conclude venerdì 15 settembre al Poplar Festival di Trento. Info e biglietti su: https://venerus.eu/ .

Foto di Matteo Strocchia e Marco Servina da Ufficio Stampa WFY