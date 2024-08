Dal 6 al 15 settembre, negli spazi di Horti Magici, la seconda edizione dell’Esquilino Jazz Festival

Dal 6 al 15 settembre, negli spazi di Horti Magici, il caratteristico bistrot del Gatsby Café situato all’interno dei Giardini di piazza Vittorio Emanuele II, prenderà vita la seconda edizione dell‘Esquilino Jazz Festival, un evento unico che quest’anno proporrà dieci serate di grande musica dalle 21:00 alle 23:00.

Dopo il successo della prima edizione, l’Esquilino Jazz Festival ritorna infatti con una proposta musicale rinnovata e originale, dando spazio a un jazz contaminato e moderno, perfettamente adatto a una piazza cosmopolita come Piazza Vittorio.



Nelle dieci serate del Festival un ricco programma musicale accompagnerà gli ospiti di Horti Magici e i visitatori del parco.