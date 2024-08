A un anno dal via, ‘Marco negli Stadi 2025’ mette a segno nuovi sold out e raddoppia a Messina. Il calendario aggiornato.

A poco meno di un anno dal fischio di inizio, Marco negli Stadi 2025 – dopo il tutto esaurito e il raddoppio della data di Bologna già annunciati – annuncia nuovi sold out. Anche la data di apertura a Napoli (26 giugno) e quella finale a Messina (24 luglio) sono, infatti, esaurite. E per quest’ultima è stato programmato il raddoppio con un nuovo appuntamento il 23 luglio sempre allo Stadio San Filippo.

Con questi sold out, diventano oltre 400 mila biglietti già venduti per il tour del cantautore che sarà protagonista di undici concerti nei principali stadi italiani a cui oggi si aggiunge anche la data zero. La prova generale dello show sarà, infatti, allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro il 21 giugno.

I biglietti per le nuove date sono disponibili dalle ore 12 di lunedì 5 agosto, su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com.

Il tour di Marco Mengoni arriva a due anni dalla tournée sold out del 2023 con il gran finale al Circo Massimo e segnerà un nuovo capitolo dell’esperienza musicale del cantautore, a partire dal racconto di 15 anni di carriera. Con ben 83 dischi di platino, 2.6 miliardi di streaming audio/video, 8 album in studio e 10 tour live.

Ecco il calendario aggiornato del tour, prodotto e organizzato da Live Nation:

21 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro , Stadio Comunale G. Teghil DATA ZERO

, Stadio Comunale G. Teghil DATA ZERO 26 giugno 2025 – Napoli , Diego Armando Maradona SOLD OUT

, Diego Armando Maradona SOLD OUT 2 luglio 2025 – Roma , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 5 luglio 2025 – Bologna , Stadio dall’Ara SOLD OUT

, Stadio dall’Ara SOLD OUT 6 luglio 2025 – Bologna , Stadio dall’Ara

, Stadio dall’Ara 9 luglio 2025 – Torino , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 13 luglio 2025 – Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 14 luglio – Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 17 luglio 2025 – Padova , Stadio Euganeo

, Stadio Euganeo 20 luglio 2025 – Bari , Stadio San Nicola

, Stadio San Nicola 23 luglio 2025 – Messina , Stadio San Filippo NUOVA DATA

, Stadio San Filippo NUOVA DATA 24 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo SOLD OUT

Foto di Francesco Prandoni da Ufficio Stampa