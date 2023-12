Arriva anche in Italia la nuova funzione che, grazie a Ticketmaster, permette di comprare i biglietti direttamente su TikTok.

La partnership tra TikTok e Ticketmaster – dopo la versione beta, lanciata negli Stati Uniti nel 2022 – approda finalmente in Italia. Una vera e propria rivoluzione nel mondo del ticketing, ideata con l’obiettivo di avvicinare i fan della musica ai loro artisti preferiti. Come funziona? Tutti gli Artisti Certificati avranno la possibilità di utilizzare su TikTok la funzione di ticketing di Ticketmaster. L’obiettivo è ovviamente quello di promuovere le loro date live e connettersi con i fan di tutto il mondo. Per farlo, dovranno semplicemente aggiungere i link degli eventi Ticketmaster ai loro video su TikTok (prima di pubblicarli). Viceversa, gli appassionati di musica potranno ora trovare e acquistare facilmente, con pochi click, direttamente all’interno della piattaforma, i biglietti su Ticketmaster.

Finora, grazie a questa partnership, è stato possibile acquistare biglietti non solo per artisti affermati ed emergenti (da Niall Horan a The Kooks, da Burna Boy a Shania Twain) ma anche per comici o squadre sportive. Infatti, dal lancio della versione beta, sono state più di 2,5 miliardi le visualizzazioni per i video pubblicati da artisti, squadre sportive e organizzatori di eventi che utilizzano questa funzione.

«È un momento molto emozionante per milioni di appassionati di musica nella community TikTok. – ha dichiarato Michael Kümmerle, Global Music Partnership Development Lead di TikTok – Consentendo ai fan di acquistare i biglietti direttamente su TikTok, stiamo dando agli artisti l’opportunità di raggiungere gli acquirenti in un modo completamente nuovo, cambiando le regole del gioco per gli eventi live in tutto il mondo. Nell’avvicinare i fan agli artisti ed eventi che amano, speriamo di offrire ulteriore valore a tutti gli artisti, in ogni fase della loro carriera, e di fornire più opportunità a un numero sempre crescente di fan. Non vediamo l’ora di scoprire come si svilupperà nel tempo la nostra partnership con Ticketmaster».

Ticketmaster e TikTok: tutti i dettagli

I profili in possesso dei requisiti possono selezionare Ticketmaster nell’opzione Aggiungi link prima di pubblicare un video. Possono poi ricercare su Ticketmaster qualsiasi evento e selezionare Aggiungi al video per aggiungere il link. Una volta condiviso il video, gli utenti TikTok visualizzeranno nella descrizione il pulsante Ottieni biglietti che indirizza all’acquisto su Ticketmaster.

