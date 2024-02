Rivivi il secondo capitolo della saga con la colonna sonora eseguita dal vivo e il film sul grande schermo, per la prima volta in Italia!

L’epopea di “Star Wars” arriva a Roma e a Milano con un evento unico: il cine concerto de “L’Impero Colpisce Ancora”.

Roma Film Music Festival annuncia quattro date straordinarie che porteranno la magia della Forza sul grande schermo, accompagnata dall’incredibile colonna sonora di John Williams eseguita dal vivo dall’Orchestra Italiana del Cinema.

Star Wars, primo concerto in Italia con le musiche suonate dal vivo

Per la prima volta in Italia, i fan potranno vivere l’emozione di vedere il secondo capitolo della saga in un’esperienza senza precedenti. Il Teatro Arcimboldi di Milano e l’Auditorium Conciliazione di Roma ospiteranno queste straordinarie serate, il 4 e 5 maggio a Milano e l’11 e 12 maggio a Roma.

Sarà un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo di “Star Wars”, celebrando il “mese della Forza” e lo “Star Wars Day” in un modo unico. I biglietti sono già disponibili su Ticketone, con uno speciale prezzo early bird fino al 29 febbraio.

In questa straordinaria esperienza, gli spettatori potranno rivivere le emozioni che hanno conquistato intere generazioni: il duello tra Luke Skywalker e Darth Vader, l’azione sul Millennium Falcon e i momenti epici che hanno reso “L’Impero Colpisce Ancora” uno dei capitoli più amati della saga.

Star Wars continua a catturare l’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo, e questo evento speciale è la prova del suo impatto duraturo sulla cultura popolare. Non perderti questa straordinaria opportunità di immergerti nell’universo di Guerre stellari come mai prima d’ora, mentre la Forza si risveglia in un concerto indimenticabile.

Foto: Flavio Iannello via Ufficio Stampa