Annunciata l’edizione 2024 del festival che porta la musica sulle cime innevate dal 25 al 27 aprile: ecco i primi artisti confermati.

Torna Snowland Music Festival, un evento unico in Italia che unisce le vibrazioni della musica all’energia della montagna. L’edizione 2024 è in programma da giovedì 25 a sabato 27 aprile nella splendida cornice di Livigno (SO). In località Passo Eira, a 2208 m di quota, a bordo delle piste da sci, tra tramonti e panorami mozzafiato, si esibiranno alcuni tra i più apprezzati artisti di musica elettronica e hip hop, sia del panorama italiano che internazionale.

Tra i primi nomi annunciati: Alok, Articolo 31, Deborah De Luca, Maddix e Nervo. La line up completa sarà svelata nelle prossime settimane. A ospitare l’edizione 2024 di Snowland Music Festival sarà nuovamente Livigno, tra le mete sciistiche italiane più rinomate. Il perfetto cocktail tra bellezza del paesaggio alpino, piste innevate, snowpark, shopping e gastronomia.

Un unico grande palco che in tre giorni, dalle ore 14.00 alle ore 23.00, intratterrà i partecipanti con tanta musica e divertimento. Non mancheranno gli after party che faranno ballare fino a notte fonda all’Alpen Resort.

