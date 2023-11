Sandro Cappai torna nei club di tutta Italia con il suo irriverente live show ora in collaborazione con The Comedy Club.

Dopo il grande successo della prima parte del tour – partito il 13 febbraio da Parma – Sandro Cappai torna nei club di tutta Italia con il suo irriverente live show ora in collaborazione con The Comedy Club. Non si muore così facilmente – questo il nome dello show – è il terzo lavoro di Sandro Cappai, dopo i precedenti spettacoli Politica, sesso, zabaione e morte e Non è andata proprio così. Un live show in cui lo stand up comedian cagliaritano regala al pubblico settanta minuti di risate, in un viaggio intimo ed esilarante tra passato e presente, tra aneddoti personali e punti di vista stravaganti.

LEGGI ANCHE: Salvo Di Paola in tour con ‘Lorem Ipsum’, tutte le date

«Non si muore così facilmente è uno spettacolo che ha preso forma verso la fine del 2022, tra le mura dello studio della mia psicologa e quelle del mio mini-appartamento a Milano. – dice Sandro Cappai – È uno spettacolo molto personale, in cui ho cercato di far convivere cuore e tecnica. Dopo la prima parte del tour, che è stata un po’ il rodaggio di questo show, ora vorrei presentare al pubblico Non si muore così facilmente nella sua forma definitiva. O almeno, questa è l’idea. Ma so già che continuerò ad aggiornarlo fino all’ultimissima replica!».

Sandro Cappai racconta un’esistenza fatta di alti e bassi, in cui le uniche costanti restano l’ansia e le discussioni con sua madre. Storie personali ma comuni a tutti che avvicinano lo spettatore e riescono a rendere lo spettacolo reale e in continua evoluzione.

Qui tutte le date.