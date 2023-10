Dopo il successo del primo spettacolo ‘Grandi Poteri’, Salvo Di Paola torna con la seconda parte del suo spettacolo ‘Lorem Ipsum’.

Dopo il successo del primo spettacolo Grandi Poteri e dopo essere stato una delle special guest dello spettacolo di Alessandro Cattelan Salutava Sempre, lo stand up comedian Salvo Di Paola torna a calcare i palcoscenici italiani con la seconda parte del suo spettacolo Lorem Ipsum. Lo show partirà il 24 ottobre da Bologna e seguirà con numerose date sempre in aggiornamento.

Lorem Ipsum, secondo monologo di Salvo di Paola, segue le vicende di un giovane comico alle prese con la ricerca del perfetto equilibrio tra ironia e profondità. Attraverso una serie di aneddoti e storie personali, il protagonista si interroga sulle ragioni per cui alcune battute fanno ridere a crepapelle, mentre altre cadono nel vuoto. «Non so bene di cosa parli. Penso che parli di pensare. – dice il comico – Più nello specifico penso parli di cosa pensi quando parli di cosa pensi. O più semplicemente non parla di niente, penso».

A volte sarcastico e disincantato, altre volte intenso e riflessivo, questo spettacolo di stand-up comedy esplora le mille sfumature dell’umorismo tra divertimento e introspezione. Lo spettacolo è prodotto da The Comedy Club.

Castiglione del Lago (PG) 19.11.23

Roma 20.11.23

Ostia 21.11.23

Napoli 22.11.23

Torino 12.12.23

Firenze 13.12.23

Pisa 14.12.23

Marghera (VE) 15.12.23

