Si avvicina l’appuntamento con Radio Italia Live – Il Concerto che quest’anno raddoppia: dopo Milano, si torna anche a Palermo. Gli artisti sul palco.

Non c’è inizio estate a Milano, ormai, senza Radio Italia Live – Il Concerto, che quest’anno inaugura la stagione degli eventi musicali open air il 20 maggio (ore 20:40). Piazza Duomo si prepara, così, ad accogliere decine di migliaia di fan ma il 2023 non sarà solo il capoluogo meneghino a cantare. RILIVE, infatti, torna anche nella cornice del Foro Italico a Palermo, il prossimo venerdì 30 giugno.

Alla conduzione dello show, confermati per il decimo anno consecutivo Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu mentre Manola Moslehi raccoglierà le emozioni a caldo degli artisti. Inviata fra il pubblico, invece, Daniela Cappelletti. Dopo la sigla eseguita dal vivo da Saturnino, a calcare il palco milanese saranno dieci grandi protagonisti della scena musicale italiana del momento. Diretti dal Maestro Bruno Santori e accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra ci saranno: Achille Lauro, Colapesce Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti e Tananai.

“Lo dico spesso: fare i fenomeni per qualche anno è facile ma avere costanza per tanti anni, con la voglia di rilanciare e fare sempre meglio è da campioni”, esordisce il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Tutti riflettiamo sul senso di vivere in una città e ci sono sempre sentimenti positivi e negativi, piaceri e paure ma alla fine si rimane in città anche al di là del lavoro. Dobbiamo accettare il fatto che si vuole vivere in città perché queste sono dense di avvenimenti e stimoli. Può essere faticoso ma è quello che rende l’idea di comunità. Milano ha tanti problemi eppure continua a crescere per popolazione”.

“Siamo felici che la collaborazione con Radio Italia prosegua con continuità e all0insegna della qualità”, prosegue Sala. “Il concerto gratuito in piazza del Duomo è un appuntamento imprescindibile per Milano e per tutti coloro che amano la buona musica italiana e dal vivo. Sono certo che anche quest’anno, il 20 maggio, Radio Italia Live regalerà una serata di festa a tutta la città”.

Interviene, quindi, l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. “Radio Italia torna per un nuovo, entusiasmante concerto gratuito nella piazza più importante della città. Uno spettacolo speciale, totalmente live, che anche quest’anno sarà trasmesso in diretta televisiva e sul web, in modo da diventare una festa non solo per Milano ma per tutta l’Italia. La radio ha tenuto fede a un impegno che dura da anni, nato un’intuizione di Mario Volanti che ha avuto la capacità di sognare in grande. Questo concerto è ormai un evento irrinunciabile per il pubblico e per gli artisti. E Milano vuole essere città della musica, aperta ai giovani e a chi viene da fuori . Appuntamenti come questo sono la colonna sonora della città”.

Dei dieci artisti nel cast 2023, Achille Lauro è presente in conferenza stampa. “Sono molto contento di esserci, RILIVE mi ha portato fortuna. E sono contento anche del cast di alto livello, molto trasversale e capace di rappresentare la musica di oggi. Tengo a ringraziare Radio Italia perché promotore di un patrimonio che è quello della musica. Milano è un po’ una seconda casa per me, è una città aperta e giovane, che crede nelle idee. Una città dove le cose sono possibili”.

Parola anche ai conduttori Luca e Paolo. “È il nostro decimo anno, ed è un onore e un piacere per noi. In piazza Duomo lavoriamo con un gruppo di persone che rendono questo evento una famiglia”. Proprio nelle ultime ore, poi, Kessisoglu ha lanciato una raccolta fondi per aiutare i giovani in difficoltà dopo la pandemia. “Ho costituito un’associazione benefica, C’è da fare, rivolta ai ragazzi che hanno tra i dodici e i diciannove anni. C’è molto disagio tra i giovani e se ne parla poco ma è un’emergenza. Noi vogliamo operare in questo ambito con raccolte fondi, eventi sportivi e non, e mettendo in comunicazione istituzioni con enti ospedalieri. Abbiamo avuto già la spontanea adesione di Jova”.

Dove vedere Radio Italia Live Il Concerto

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Radio Italia Live – Il Concerto sarà in diretta, già dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su NOW (e disponibile on demand) e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Sarà come sempre un evento 100%social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive.

