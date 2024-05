Il più grande evento gratuito di musica live in Italia arriva per la prima volta a Napoli. Sul palco dodici artisti, da Amoroso a Tananai: i dettagli.

Per la prima volta RILIVE / Radio Italia Live – Il concerto sbarca a Napoli giovedì 27 giugno alle 20:40 nella cornice di Piazza del Plebiscito. L’evento – co-organizzato con il Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica – Live Festival 2024 – vedrà sul palco dodici protagonisti.

“Ospitare per la prima volta il concerto evento di Radio Italia a Napoli, in una Piazza del Plebiscito pronta ad accogliere migliaia di spettatori entusiasti, rappresenta una grande novità. – ha dichiarato Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli – Un appuntamento che ci riempie di orgoglio, poiché conferma il ruolo sempre più centrale che Napoli riveste nell’ambito degli eventi di portata nazionale e internazionale. Il Comune è parte attiva nell’organizzazione di questo evento […] consolidando l’immagine della nostra città come meta privilegiata per iniziative culturali di grande portata”.

Acompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori, si alterneranno:

Alessandra Amoroso

Annalisa

Biagio Antonacci

Articolo 31

Elodie

Irama

Francesco Gabbani

Angelina Mango

Ricchi e Poveri

Rocco Hunt

Rose Villain

Tananai

La conduzione, come già a Milano, sarà affidata alle voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi. Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti inoltre collegamenti speciali con il backstage e il vip ring isybank. La sigla iniziale di Radio Italia Live – Il Concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

Come seguire il concerto

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Inoltre, sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.

LEGGI ANCHE: — Tornano Benji & Fede, reunion live al Forum di Assago

Radio Italia Live – Il Concerto sarà in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

L’accesso in Piazza del Plebiscito, in occasione di Radio Italia Live – Il Concerto giovedì 27 giugno, avverrà come segue: per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito radioitalia.it a partire dalle ore 12 di venerdì 21 giugno, cliccare nella sezione dedicata “Richiesta accrediti” e seguire le istruzioni. Si specifica che l’accesso all’evento rimane assolutamente gratuito e si diffida dalla duplicazione e vendita degli accrediti.

Radio Italia Live – Il Concerto, nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica – Live Festival 2024” sostiene Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Si potrà donare inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio.

Immagini da Ufficio Stampa