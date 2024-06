In occasione del Pride Month, Apple Music annuncia un nuovo evento Today at Apple con protagonista LRDL. Come assistere al live.

Si aggiunge un nuovo appuntamento nell’ambito delle iniziative Today at Apple. In occasione del Pride Month, infatti, per venerdì 14 giugno alle 18:30 La Rappresentante di Lista sarà protagonista di un live allo store Apple Via del Corso a Roma. Durante lo speciale incontro presentato da Apple Music, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina saranno coinvolti in una chiacchierata accompagnata da un’inedita performance live con alcuni dei loro brani più amati.

A moderare l’evento la scrittrice e attivista Djarah Kan che insieme a LRDL toccherà temi cari al Pride. Tra questi, uguaglianza e sostegno alla comunità LGBTQI+ da sempre promossi dal duo nel corso della sua carriera. E in apertura dell’appuntamento di Today at Apple, una sessione di ascolto in audio spaziale di Paradiso, ultimo singolo di LRDL, in cui la band porta le relazioni in un eden sonoro d’ispirazione anni ‘90.

Paradiso è disponibile in audio spaziale con Dolby Atmos su Apple Music ed è anche il brano che apre la playlist Pride 2024, una ricca selezione di hit che rappresentano la comunità LGBTQI+. Per partecipare all’evento nello store Apple Via del Corso (181-188) a Roma, è necessario prenotare il proprio posto registrandosi al sito apple.co/LRDL.

Le altre iniziative di Apple Music per il Pride Month

In onore del Pride Month, poi, Apple Music mette in risalto le scene club di tutto il mondo che hanno rappresentato un luogo di rifugio per la comunità LGBTQI+ attraverso Pride Around The World. Per evidenziare l’impatto globale della scena dei club queer, Apple Music ha chiesto a dieci DJ LGBTQ+ di tutto il mondo di creare esclusivi DJ Mix che saranno in evidenza per tutto il mese di giugno su Apple Music.

Coinvolti The Blessed Madonna (Stati Uniti/Regno Unito), Aquaria (Stati Uniti), Cakes da killa (Stati Uniti), Oppidan (Regno Unito), Lakuti. (Sudafrica/Germania). E ancora: u. r.trax (Francia), Ligrye (Sudafrica/Corea del Sud), BADSISTA (Brasile), DJ LeSoul (Sudafrica), Lady Shaka (Aotearoa-Nuova Zelanda/Regno Unito) –

Apple Music proporrà, inoltre, contenuti Pride per tutto il mese di giugno, tra cui nuovi episodi di Proud Radio e una programmazione dedicata su Apple Music 1, Apple Music Hits e Apple Music Country.

