Nuovo singolo e prima volta negli stadi per Elodie che festeggia l’inizio di un nuovo percorso con una performance a sorpresa nel cuore di Milano. Il video.

Non è stato un weekend qualunque a Milano. Nella centralissima piazza San Babila, Elodie ha regalato una performance a sorpresa danzando nella fontana sulle note del nuovo singolo Black Nirvana, in radio e digitale da venerdì 31 maggio. Scritto da Jacopo Ettorre, Federica Abbate, la stessa Elodie e ITACA – team che ne ha curato anche la produzione – il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Attilio Cusani.

Cover da Ufficio Stampa

Proprio le atmosfere del video hanno acceso il centro del capoluogo meneghino con un’esibizione live che ha attirato la curiosità dei passanti. L’iniziativa, le cui immagini hanno fatto il giro della rete in pochissimi minuti, sono state l’occasione anche per festeggiare un altro annuncio. Elodie sarà, infatti, per la prima volta negli stadi durante l’estate 2025 con Elodie The Stadium Show, due appuntamenti prodotti da Vivo Concerti.

Queste le date:

8 giugno 2025 – Stadio San Siro a Milano

12 giugno 2025 – Stadio Maradona a Napoli

All’interno di questi due templi della musica live prenderà vita uno show sensazionale e sarà l’occasione per il pubblico di ascoltare la nuova era musicale dell’artista multiplatino che inizia con Black Nirvana. Il brano è solo il primo assaggio della musica su cui l’artista è già al lavoro.

I biglietti sono disponibili online da lunedì 3 giugno 2024 alle ore 14 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 8 giugno 2024 alle 11. Per ulteriori informazioni: www.vivoconcerti.com.

Immagini da Ufficio Stampa