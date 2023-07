È al Meazza che i Pooh tornano a esibirsi insieme in concerto dopo sette anni: oltre tre ore di live che celebrano il significato di essere ‘AmiciXSempre’. Le dichiarazioni.

I Pooh tornano a suonare insieme a distanza di sette anni dall’ultimo concerto insieme: è, infatti, il palco di San Siro a ospitare quello che è stato annunciato come il concerto più lungo della loro carriera. Ma attenzione a non chiamarla reunion. “Siamo ritornati in famiglia – racconta Roby Facchinetti – ci siamo ritrovati con uno spirito diverso. Il tempo ha sicuramente lavorato anche per noi facendoci capire che cosa abbiamo combinato in tutti questi anni insieme. Così, ci siamo ritrovati con una rinnovata consapevolezza ed è una grande emozione. È una sensazione bellissima: in fondo, abbiamo ritrovato la famiglia più importante della nostra vita. Quella con cui abbiamo trascorso più tempo”.

“Per fugare ogni dubbio sulla nostra complicità e senso di fratellanza che non è mai stata messa in discussione nonostante qualcuno abbia scritto cose poco carine – specifica Dodi Battaglia – ci tengo a sottolineare il fatto che essere sul palco insieme è una grande prova di intelligenza e sensibilità che portano a fare cose belle. E questa è una cosa bella: per noi, per le nostre famiglie, per il pubblico. Per dare un segnale di fratellanza con cui vogliamo dire che si può essere veramente amici per sempre”.

Noi siamo pronti e voi?

Ci vediamo in TOURhttps://t.co/jby9H9BcTR pic.twitter.com/qVuYZ0zB7g — Pooh (@ipooh) July 4, 2023

“Questo è il più bel segnale che possiamo dare – prosegue l’artista – Probabilmente questo periodo di lontananza ci ha portato a riflettere ulteriormente su quello che fra noi ci diciamo continuamente. Ovvero che presi singolarmente ciascuno di noi vale il 10%, insieme siamo al 100%. E quello che vedrete sarà un gruppo che è al 100%, anzi al 1000%”. “Personalmente sono molto felice e molto grato ai Pooh – aggiunge Riccardo Fogli – Siamo cresciuti insieme e sono sempre rimasti la mia famiglia anche quando non ero con loro. Anche da lontano siamo sempre stati famiglia, sono onorato ed emozionato”.

Da Sanremo 2023 a San Siro e il tour nei palasport

A raccontare la decisione di avventurarsi in un nuovo viaggio live è Roby Facchinetti. “Sette anni fa, quando dicevamo che sarebbe stata l’ultima fotografia, ne eravamo convintissimi. Poi hanno deciso di fare un film sulla nostra vita e la Rai ci ha chiesto di presentarlo a Sanremo. A quel punto, Amadeus ci disse subito che se i Pooh dovevano andare su quel palco avrebbero dovuto suonare. Ci siamo guardati in faccia, senza pensare a quello che stavamo provocando”.

“Siamo saliti su quel palco e da lì è successo il finimondo – prosegue sorridendo – I nostri figli si sono mesi in mezzo e allora abbiamo deciso di fare un unico evento a San Siro. Ma in un giorno o poco più abbiamo venduto oltre 30mila biglietti: evidentemente avevamo sempre fatto i conti senza l’oste. Non pensavamo che il nostro pubblico avesse ancora un amore così incredibile nei nostri confronti”.

“Ci siamo ritrovati come andare in bicicletta. Certo manca Stefano (D’Orazio, ndr) mancherà sempre e comunque, nelle nostre vite prima che come collega”, interviene Red Canzian. Che, a proposito di eventuali progetti discografici, chiarisce: “in questo momento stiamo pensando solo a questi venti concerti che faremo tra Italia ed estero, e vogliamo divertirci. Lo spirito con cui ci siamo ritrovati è quello della gioia di ritrovarci insieme. Sono le emozioni che ci muovono senza una progettualità. Speriamo solo di divertici e farvi divertire”.

E la festa parte per 50mila persone a San Siro per oltre tre ore di live con 56 canzoni in scaletta e Il Volo ospite. “Nel 2013 hanno inciso un nostro pezzo ed è nata un’amicizia vera con loro – concludono i Pooh. “Sono bravissimi e sono anzi sottovalutati in Italia. Siamo stati loro ospiti all’Arena di Verona e vogliamo ricambiare il favore”.

