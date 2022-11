One More time Tour 2023, il primo tour nei club di Giuse The Lizia

Giuse The Lizia annuncia il suo primo tour nei club, One More Time Tour 2023. Tre date invernali a Bologna, Milano e Palermo.

Giuse The Lizia, uno dei primi 8 finalisti selezionati per Sanremo Giovani 2022, annuncia One more time Tour 2023, il primo tour nei club dell’artista. Sono tre le date invernali per poter incontrare dal vivo il giovane cantautore.

One more time Tour 2023, prodotto e organizzato da BPMCONCERTI SRL, è il nuovo viaggio dal vivo di Giuse The Lizia nei principali centri culturali italiani. Il primo appuntamento del cantautore partirà il 12 gennaio da Bologna (città adottiva di Giuse) presso il Covo. La seconda tappa sarà il 13 gennaio a Milano presso l’Arci Bellezza e il tour si concluderà nella sua Sicilia – propria terra natale – il 18 gennaio a Palermo presso I Candelai.

In questa occasione, Giuse The Lizia presenterà on stage un repertorio più vasto e completo dei suoi brani più ascoltati. La sua musica mixa più generi, spazia dal cantautorato al britpop, rock, rap italiano, urban e pop-punk, ed è un incontro tra i suoi vari ascolti diventati il suo genere personale.

«Queste 3 date sono di fatto i miei primi live da solo, nelle città più importanti della mia vita oggi. Abbiamo un sacco di musica da suonare dal vivo per cantare assieme a tutti i regaz che mi ascoltano, sarà una grande emozione», ha dichiarato Giuse.

Venerdì 28 ottobre 2022 è uscito, per Maciste Dischi (distribuito da Universal), One more time, il nuovo singolo di Giuse The Lizia, prodotto da Iacopo Sinigaglia, che anticipa la nuova fase musicale dell’artista e arriva dopo Fatti tuoi e il successo del suo EP LALALACRIME, preceduto dall’uscita dei singoli, Parole peggiori, Particelle feat Laila Al Habash e Il brutto del mondo feat Memento.

12 gennaio 2023 || Bologna @ Covo

13 gennaio 2023 || Milano @ Arci Bellezza

18 gennaio 2023 || Palermo @ I Candelai

Biglietti disponibili a partire dalle ore 12:00 dell’11 novembre. Informazioni disponibili su www.bpmconcerti.com