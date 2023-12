La festa per la chiusura de ‘Il mondo gira tour’ è andata in scena a Milano dove Olly si è esibito in un Fabrique sold out. Ecco le immagini.

Si è chiuso in un Fabrique completamente sold out Il Mondo Gira Tour con cui Olly ha messo a segno una sequenza di successi live. Il cantante, infatti, ha festeggiato in grande stile un anno di soddisfazioni musicali a partire da una tournée di sedici date nei principali festival italiani. Per l’ultima tappa, dunque, Olly ha entusiasmato ancora una volta il suo pubblico regalando ai suoi fan i suoi brani più amati tra i quali Polvere, L’Anima Balla, Tutto Con Te e il recente singolo A Squarciagola.

Quello di Olly nel capoluogo meneghino è stato un ritorno dopo il successo della doppia data ai Magazzini Generali della scorsa primavera e prima ancora all’Arci Bellezza. Non solo: lo show si è tenuta a un anno dalla sua partecipazione a Sanremo Giovani, che ha catapultato il giovane talento al Festival della Canzone Italiana e lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Foto di Emiliano Cabona da Ufficio Stampa

A settembre, poi, Olly ha pubblicato il repack del suo ultimo EP, Gira, ‘Il Mondo Gira’, che contiene alcuni brani dal vivo estratti proprio dai concerti ai Magazzini Generali. Quattro i singoli in versione live che il giovane artista ha voluto regalare ai propri fan: Polvere, Bianca, L’Anima Balla RMX e Meno Male che c’è il Mare.

Foto di Emiliano Cabona da Ufficio Stampa