A sedici anni dall’ultimo progetto insieme, i fratelli Gallagher annunciano la reunion live per il 2025: i primi concerti nel Regno Unito e in Irlanda.

L’attesa di questa fine estate era tutta concentrata su di loro, dopo il countdown pubblicato sui profili social. E finalmente, martedì 27 agosto, gli Oasis hanno ufficializzato la reunion live annunciando le prime date nel Regno Unito e in Irlanda con cui apriranno il tour mondiale Oasis Live 2025. Sarà, infatti, luglio 2025 a ‘battezzare’ la reunion dei Liam e Noel pronti a calcare i palchi di Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino. Per i fratelli Gallagher saranno gli unici concerti in Europa il prossimo anno.

“Le armi sono rimaste in silenzio. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita”, queste le parole degli Oasis. Con l’invito ai fan: “Venite a vedere. Non sarà trasmesso in televisione”.

Foto di Simon Emmett da Ufficio Stampa

Di seguito le date live annunciate finora nel Regno Unito e in Irlanda:

4 e 5 luglio 2025– Cardiff , Principality Stadium

, Principality Stadium 11, 12, 19 e 20 luglio 2025 – Manchester , Heaton Park

, Heaton Park 25 e 26 luglio, 2 e 3 agosto 2025 – Londra , Wembley Stadium

, Wembley Stadium 8 e 9 agosto 2025 – Edimburgo , Scottish Gas Murrayfield Stadium

, Scottish Gas Murrayfield Stadium 16 e 17 agosto – Dublino, Croke Park

E sono già in programma per il prossimo anno nuove date dell’Oasis Live 2025 al di fuori dell’Europa.

La ‘Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)’

Nell’attesa, da venerdì 30 agosto è disponibile la Deluxe 30th Anniversary Edition dell’album di debutto ‘Definitely Maybe (pre-order a questo link). La riedizione per il trentennale contiene brani registrati e poi scartati dalla sessione di registrazione ai Monnow Valley Studios, insieme agli outtake dalla versione definitiva registrati ai Sawmills Studios in Cornovaglia.

Inoltre, la raccolta contiene anche una nuova cover originale realizzata dall’art designer Brian Cannon per Microdot e dal fotografo Michael Spencer Jones, oltre a nuove note di copertina.Questi i formati in uscita:

Deluxe 4LP e Deluxe 2CD in edizione limitata

Vinili colorati esclusivi “Up In The Sky” in edizione limitata 2LP colore marmo blu e bianco ispirato al testo Learning to fly

Vinili colorati esclusivi “Digsy’s Dinner” in edizione limitata 2LP colore marmo rosa e bianco ispirato al testo Strawberries and cream.

Questa la tracklist:

Volume 1

Rock ‘n’ Roll Star (Remastered) Shakermaker (Remastered)0 Live Forever (Remastered) Up In The Sky (Remastered) Columbia (Remastered) Supersonic (Remastered) Bring It On Down (Remastered) Cigarettes & Alcohol (Remastered) Digsy’s Dinner (Remastered) Slide Away (Remastered) Married With Children (Remastered)

Volume 2

Rock ‘n’ Roll Star (Monnow Valley Version) Shakermaker (Monnow Valley Version) Live Forever (Monnow Valley Version) Up In The Sky (Monnow Valley Version) Columbia (Monnow Valley Version) Bring It On Down (Monnow Valley Version) Cigarettes & Alcohol (Monnow Valley Version) Digsy’s Dinner (Monnow Valley Version) Rock ‘n’ Roll Star (Sawmills Outtake) Up In The Sky (Sawmills Outtake) Columbia (Sawmills Outtake) Bring It On Down (Sawmills Outtake) Cigarettes & Alcohol (Sawmills Outtake) Digsy’s Dinner (Sawmills Outtake) Slide Away (Sawmills Outtake) Sad Song (Mauldeth Road West Demo, Nov’ 92)

Foto di Simon Emmett da Ufficio Stampa