Al via il 1° luglio la XXVIII edizione del ‘No Borders Music Festival’, rassegna musicale che porta i grandi artisti nello scenario naturalistico del Tarvisiano.

Sabato 1° luglio si alza il sipario sulla XXVIII edizione del No Borders Music Festival, rassegna tra musica, natura ed enogastronomia nel Tarvisiano. Sono, infatti, gli splendidi scenari montani al confine tra Italia, Austria e Slovenia a ospitare un ricchissimo cartellone di eventi secondo lo spirito della “musica senza confini” grazie a una lineup ricca di appuntamenti con cantautori italiani e internazionali. Non ci saranno delimitazioni di genere musicale, appartenenza sociale o geografica.

Al No Borders Music Festival vengono superate le barriere di ogni tipo, linguistiche, etniche, sociali e geografiche. Con il fine di valorizzare la musica come forma culturale universale tramite le esibizioni dei diversi artisti che compongono la line up. Anche nella sua ventottesima edizione, il festival prevede tre location, ovvero i Laghi di Fusine, l’Altopiano del Montasio e il Rifugio Giberti. A inaugurare la stagione, il 1° luglio, è Jack Johnson (opening di Ziggy Alberts) seguito dai Baustelle in concerto acustico il giorno successivo.

Sarà poi la volta di Ben Harper & The Innocent Criminals (concerto acustico) il 15 luglio e di Mannarino, preceduto da LaMante – 16 luglio. LP – con l’opening di Emma Nolde – si esibirà, invece, il 20 luglio mentre Skunk Anansie & FVG Orchestra (in versione acustica) saranno a Fusine il 22 luglio, il giorno prima di Mika (23 luglio). Sull’Altopiano del Montasio sono attesi, poi, Stefano Bollani & Trilok Gurtu il 29 luglio e al Rifugio Gilberti Benjamin Clementine, preceduto dal concerto di WrongOnYou il 30 luglio.

Ecco il calendario completo:

1 luglio ore 14:00 Laghi di Fusine – Jack Johnson (Opening act: ZIGGY ALBERTS)

2 luglio ore 14:00 Laghi di Fusine – Baustelle

15 luglio ore 14:00 Laghi di Fusine – Ben Harper & The Innocent Criminals

16 luglio ore 14:00 Laghi di Fusine – Mannarino (Opening act: LAMANTE)

20 luglio ore 14:00 Laghi di Fusine – LP (Opening act: EMMA NOLDE)

22 luglio ore 14:00 Laghi di Fusine – Skunk Anansie & FVG Orchestra

23 luglio ore 14:00 Laghi di Fusine – Mika

29 luglio ore 14:00 Altopiano del Montasio – Stefano Bollani & Trilok Gurtu

30 luglio ore 14:00 Rifugio Gilberti – Benjamin Clementine (Opening act: WRONGONYOU)

Non solo musica: al No Borders spazio a storia, cultura e tradizioni

Il No Borders, inoltre, si pone l’obiettivo di divulgare la cultura internazionale della storia locale facendo scoprire alcuni dei luoghi naturalistici più incontaminati del comprensorio. Uno degli obiettivi centrali della rassegna, infatti, è sensibilizzazione i visitatori in materia di sostenibilità ambientale. Gli organizzatori del festival sono stati i primi a promuovere l’accesso alle aree dei concerti solamente a piedi o in bicicletta.

Il No Borders Music Festival è anche uno strumento di valorizzazione della tradizione culinaria locale: grazie a Ein Prosit Summer Edition 2023 è possibile sperimentare una cucina di alto profilo con i prodotti tradizionali della zona reinterpretati da chef stellati italiani. Tra gli chef presenti quest’anno troviamo: Jacopo Ticchi (Ristorante Da Lucio), Federico Sisti (Frangente), Alessandro Negrini (Il Luogo di Aimo e Nadia), Chiara Pavan e Francesco Brutto (Venissa), Salvatore Sodano (Local), Karime Lopez e Takahiko Kondo (Gucci Osteria Firenze), Alessandro Dal Degan (La Tana Gourmet), Riccardo Gaspari (SanBrite), Michele Lazzarini (Contrada Bricconi), Alberto Toè (Horto), Arianna Consiglio (Exit Pastificio Urbano).

Ad arricchire il palinsesto, infine, c’è The Natural Sound, concerti, incontri e dialoghi insieme a Cilio, Doro Gjat, Duranti, Duo Polaris ed Enrico Mosettini. The Natural Sound è l’approccio sostenibile del Festival che mette al centro la relazione tra musica dal vivo, cultura e natura. Molte sono le iniziative intraprese per ridurre l’impatto ambientale: concerti diurni, isole ecologiche per la gestione della raccolta differenziata, accesso alle location esclusivamente a piedi o in bicicletta, comunicazione digitale e gadget ecosostenibili.

