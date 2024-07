Sabato 29 giugno Nino D’Angelo è stato protagonista di una data evento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. E, a sorpresa, ha duettato con Marco Mengoni.

Sabato 29 giugno, lo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli ha celebrato la carriera di Nino D’Angelo con il concerto evento I miei meravigliosi Anni ‘’80… e non solo!. Durante la serata, il cantautore partenopeo ha ripercorso con i fan i momenti più significativi del suo percorso artistico in uno dei luoghi emblematici della sua città. “Da diversi anni, durante i miei concerti, ho notato che quando canto i brani degli anni ’80 il pubblico balla e si scatena”, raccontava il cantautore alla vigilia dello show.

“Questa esperienza mi ha ispirato a organizzare un concerto speciale per il pubblico di casa mia. Una serata interamente incentrata sulla parte della mia discografia legata a quel periodo. Per me è anche un modo per fare una dedica ‘all’artista col caschetto’ che è la base di tutto quello che ho fatto fino ad ora. Lui è stato colui che negli anni si è preso gli schiaffi e io ora mi godo le carezze. Il vero eroe del mio successo è lui”.

Foto da Ufficio Stampa

Grande l’emozione condivisa durante la serata e grande anche la sorpresa nel vedere salire sul palco Marco Mengoni per un duetto inedito sulle note di Marì. I due hanno anche accennato a cappella Due vite in versione napoletana regalando un momento di improvvisazione particolarmente apprezzato dal pubblico. Sarà, del resto, lo stesso Stadio Maradona ad accogliere la prima data live del tour Marco negli Stadi 2025 il cui calcio d’inizio fischierà il 26 giugno.

LEGGI ANCHE: — Diodato vince ai Nastri d’Argento e pubblica il singolo ‘Molto amore’

Foto da Ufficio Stampa

E il viaggio live, prodotto e organizzato da Live Nation, proseguirà quindi a Roma, Bologna, Torino, Milano, Padova e Bari per concludersi a Messina. Questo il calendario aggiornato:

26 giugno 2025 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

2 luglio 2025 – Roma, Stadio Olimpico

5 luglio 2025 – Bologna, Stadio dall’Ara // SOLD OUT

6 luglio 2025 – Bologna, Stadio dall’Ara

9 luglio 2025 – Torino, Stadio Olimpico

13 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro

14 luglio 2025 – Milano, Stadio San Siro

17 luglio 2025 – Padova, Stadio Euganeo

20 luglio 2025 – Bari, Stadio San Nicola

24 luglio 2025 – Messina, Stadio San Filippo

Info e biglietti su Live Nation.

Immagini da Ufficio Stampa