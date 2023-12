L’annuncio è arrivato direttamente dal palco: il 7 dicembre 2024 Naska debutterà al Forum di Assago (Milano).

Sul palco della sua seconda data al Fabrique (29 e 30 novembre 2023, entrambe sold out), Naska ha annunciato un nuovo evento: sabato 7 dicembre 2024 canterà per la prima volta al Mediolanum Forum di Milano, una data data prodotta da Vivo Concerti. I biglietti saranno disponibili online su vivoconcerti.com da lunedì 4 dicembre alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 9 dicembre alle ore 10:00.

Ironico e provocatorio, romantico e riflessivo, Naska – al secolo Diego Caterbetti – sa parlare di amore come di alienazione, di eccessi e di ricerca di se stessi, di libertà e di affetti familiari. Artista rivelazione degli ultimi anni, considerato apripista di un nuovo movimento punk italiano, fin dai suoi primi passi nel mondo della musica ha dimostrato, con le sue performance dirompenti ed energetiche, un’attitudine da vero rocker, un’energia live unica e una capacità di entrare in relazione con il pubblico fuori dal comune.

Il 2023 è un anno d’oro per Naska, che figura tra i cantanti selezionati da Spotify per RADAR 2023, il programma dedicato agli artisti più promettenti dell’attuale scena musicale italiana. Ad aprile 2023 Rollingstone Italia ha inserito Naska nella sua Classe 2023, dedicata agli artisti più talentuosi e da tener d’occhio nell’industria discografica. A maggio 2023 è uscito il secondo album La Mia Stanza, seguito da una deluxe edition.