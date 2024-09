Il dj di fama mondiale Axwell sarà protagonista al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2024.

Sabato 7 settembre alle ore 18:00, il Misano World Circuit si accenderà con il dj set dell’artista di fama mondiale Axwell, in occasione del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2024. L’evento, presentato dal Nameless Festival, ha ingresso è gratuito ma è necessaria la registrazione a questo link.

Questo appuntamento rappresenta un momento di grande spicco nel calendario del motomondiale, con il Nameless Festival che porta una dose di musica in un weekend ricco di emozioni. Oltre ad Axwell, la line up completa dell’edizione 2025 verrà svelata nelle prossime settimane, offrendo così un assaggio di ciò che attende i fan dal 31 maggio al 2 giugno.

Intanto, il decimo anno di Nameless ha visto oltre 100 artisti – tra cui Justice, Angelina Mango, Deadmau5, Chase & Status, DJ Snake, Annalisa e Tony Effe – su cinque differenti palchi tra il 14 e il 16 giugno. Durante la tre giorni, il Festival è riuscito a raccogliere 90.000 presenze da Italia, Europa e America, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi del panorama musicale internazionale.

“Siamo molto contenti di questa decima edizione, che ha confermato i trend dell’anno scorso nonostante l’annullamento, a causa del maltempo, della serata inaugurale dedicata ai residenti”. Così Alberto Fumagalli, CEO and Founder di Nameless Festival. “Mi sento di poter dire che abbiamo raggiunto l’obiettivo preventivato, ovvero migliorare il più possibile i servizi, ponendo al centro la soddisfazione e i bisogni del pubblico per realizzare il Nameless più bello di sempre. Siamo già al lavoro per l’edizione del 2025, anno in cui sono certo che alzeremo ancor di più l’asticella dell’esperienza festival nel nostro Paese”.

