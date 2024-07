Il gruppo britannico nu-jazz torna a Milano al Castello Sforzesco il 18 luglio dopo due anni in occasione del ventesimo anniversario dell’album Man With A Movie Camera. Il progetto trae ispirazione dal classico del cinema muto sovietico di Dziga Vertov musicato dalla band nel 2001.

Il gruppo britannico nu-jazz The Cinematic Orchestra torna a Milano dopo due anni in occasione del ventesimo anniversario dell’album Man With A Movie Camera, il progetto che trae ispirazione dal classico del cinema muto sovietico di Dziga Vertov che la band ha musicato nel 2001. Appuntamento al Castello Sforzesco giovedì 18 luglio (il giorno successivo data romana all’Auditorium Parco della Musica).

L’evento fa parte della rassegna ESTATE AL CASTELLO 2024 ed è prodotto e organizzato da LELE SACCHI, PALACE AGENZIA, JAZZ RE: FOUND e ALZAYA. The Cinematic Orchestra è un progetto che si contraddistingue da subito per uno stile del tutto particolare, tra jazz e musica elettronica, e che coinvolge la tecnica del turntablism e diversi strumenti elettronici come campionatori.

Foto di Eddie Alcazar

Dal debutto con Motion nel 1999, la band ha venduto centinaia di migliaia di album e si è esibita su alcuni dei palchi più celebri al mondo tra cui la Royal Albert Hall di Londra e l’Opera House di Sydney. The Cinematic Orchestra è un gruppo musicale britannico fondato nel 1999 da Jason Swinscoe. Il disco d’esordio Motion viene pubblicato nel 1999, rivelandosi un successo per la critica. Nel 2001 la band viene incaricata di scrivere la musica d’accompagnamento per il film muto del 1929 Man with a Movie Camera del regista sovietico Dziga Vertov.

Dopo aver portato in tour il materiale realizzato, lo riuniscono in un album che esce nel 2003, riprendendo lo stesso nome del film. Parte del materiale originariamente creato per Man With A Movie Camera viene poi arricchito di parti vocali ed elementi elettronici e nasce l’album Every Day, nel 2002. Nel 2006 partecipano alla compilation-tributo Exit Music: Song with Radio Heads dedicata ai Radiohead. Nel maggio 2007 pubblicano Ma Fleur, in cui si avvalgono della collaborazione di Patrick Watson, Fontella Bass e Lou Rhodes, e che contiene To Build A Home, uno dei brani di maggiore successo del gruppo.

Nel 2008 registrano la colonna sonora di un documentario naturalistico girato da Disneynature: Il Mistero Dei Fenicotteri Rosa. Nel 2011 lavorano a una serie di composizioni per diversi corti d’avanguardia appartenenti alla serie In Motion e successivamente pubblicati in un album (2012). Nel 2019 pubblicano l’album To Believe.

MILANO VIVA – ESTATE AL CASTELLO 2024

THE CINEMATIC ORCHESTRA

PRESENTS

MAN WITH A MOVIE CAMERA LIVE

18 LUGLIO 2024 H 21.30

MILANO, CASTELLO SFORZESCO

INFO E BIGLIETTI QUI

Immagini da Ufficio Stampa