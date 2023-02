Me Contro Te per la prima volta dal vivo: «Abbiamo pensato anche ai genitori!»

I Me Contro Te per la prima volta dal vivo ci anticipano qualcosa sul loro tour, promettendo che sarà uno show per le famiglie.

I Me Contro Te arrivano a Milano sabato 25 e domenica 26 febbraio al Mediolanum Forum con Me Contro Te, Il Tour 2023, la tournée prodotta e distribuita da Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com. «Il tour – dicono – nasce dall’idea di voler creare qualcosa che potesse permetterci di coinvolgere attivamente il pubblico. Infatti, per la prima volta, non ci vedranno attraverso lo schermo ma dal vivo».

Dagli esordi con i video sul loro canale Youtube, aperto nel 2014, alla serie televisiva Like Me in onda su Disney Channel, ne hanno fatta di strada i Me Contro Te. Nel 2020, la coppia debutta sul grande schermo con il film Me contro Te – Il Film: la vendetta del signor S, il primo di tre lungometraggi di successo. A febbraio 2020 pubblicano, per Warner Music, il primo album in studio Il Fantadisco dei Me contro Te, certificato disco di Platino. «Il nostro spettacolo è un vero e proprio concerto in cui cantiamo le nostre canzoni più famose e balliamo con i nostri ballerini. – ci dicono – Con noi ci sarà anche Pongo e, soprattutto, tanti colpi di scena e effetti speciali che sorprendono anche i genitori».

«Anche in questo progetto abbiamo cercato di creare un filo diretto col nostro pubblico, abbiamo pensato anche ai genitori che accompagneranno i piccoli. Ci sentiamo di dire che è uno spettacolo per famiglie. Non vediamo l’ora di esibirci e siamo emozionati, il Forum di Assago è uno dei palazzetti più grandi d’italia». Me Contro Te

Sabato 25 Febbraio 2023 Milano – Mediolanum Forum Ore 20.30

Domenica 26 Febbraio 2023 Milano – Mediolanum Forum Ore 15.00

Sabato 4 Marzo 2023 Catania – Palacatania Ore 20.30

Domenica 5 Marzo 2023 Catania – Palacatania Ore 16.00

Sabato 11 Marzo 2023 Roma – Palazzo Dello Sport Ore 20.30

Domenica 12 Marzo 2023 Roma – Palazzo Dello Sport Ore 16.00

Sabato 18 Marzo 2023 Bari – Palaflorio Ore 20.30

Domenica 19 Marzo 2023 Bari – Palaflorio Ore 16.00

Sabato 25 Marzo 2023 Firenze – Nelson Mandela Forum Ore 20.30

Domenica 26 Marzo 2023 Firenze – Nelson Mandela Forum Ore 16.00

Sabato 1 Aprile 2023 Torino – Pala Alpitour Ore 20.30

Domenica 2 Aprile 2023 Torino – Pala Alpitour Ore 16.00