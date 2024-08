Bruce Springsteen e Zach Bryan regalano al pubblico di Philadelphia una splendida versione di ‘Atlantic City’.

Hanno già collaborato in un brano dell’album The great american bar scene (Sandpaper, per l’esattezza) per cui non stupisce che Bruce Springsteen sia apparso a sorpresa sul palco durante il secondo live a Philadelphia di Zach Bryan. I due artisti hanno cantato a sorpresa Atlantic City, oltre alla già citata Sandpaper.

Un’esibizione iconica, soprattutto considerando che Atlantic City risale al 1982 e all’album Nebraska del Boss. In seguito, sul palco sono arrivati anche i Lumineers per cantare Revival, in genere il brano di chiusura degli show di Zach Bryan. Non è la prima volta che assistiamo a simili incontri sul palco: già a marzo, a Brooklyn, Springsteen si era unito al cantante country per l’encore. All’epoca Sandpaper non era ancora uscita, quindi la sorpresa per il pubblico è stata ancora più grande.

Zach Bryan put on one of the best concert I have ever seen!



The Lumineers, Shane Gillis and BRUCE SPRINGSTEEN! pic.twitter.com/3Dz8F9XNXr — Jacob Prail (@jacob_prail42) August 8, 2024

Tra gli ospiti di Zach Bryan a Philadelphia, oltre a Springsteen e ai Lumineers, anche il comico Shane Gillis: molti presenti tra il pubblico, non a caso, hanno definito la serata come semplicemente indimenticabile.

Foto: Shutterstock