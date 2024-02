Il rapper di NY Lil Tjay si prepara a portare anche in Italia la sua musica: sarà live al Forum a maggio 2024. Tutte le informazioni utili.

Il giovane rapper originario di New York Lil Tjay si prepara a esibirsi per la prima volta al Forum di Milano. Il concerto (prodotto da Vivo Concerti) è in calendario sabato 4 maggio 2024 e i biglietti sono acquistabili secondo le seguenti modalità:

prevendita esclusiva per i membri del Vivo Club da mercoledì 14 febbraio 2024 alle ore 10:00

online su vivoconcerti.com da venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 10:00

presso tutti i punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 10:00.

Nato nel Bronx, Lil Tjayha iniziato a muovere i primi passi affrontando le sfide di una comunità segnata dalla cultura delle gang e dalla mancanza di opportunità. E ha saputo trovato la propria strada nella musica, dando vita a brani che raccontano la sua storia e le sue esperienze di vita. La sua prima registrazione in studio, Resume, è stata seguita dal successo online con Brothers e da allora ha collaborato con numerosi artisti di rilievo.

La svolta è arrivata nel 2021 con il singolo Calling My Phone, che ha scalato le classifiche di streaming mentre il suo secondo album ‘Destined 2 Win’ ha debuttato al quinto posto della classifica Billboard 200. Lil Tjay si è già esibito in Nord America, Australia e Nuova Zelanda con il suo Beat The Odds Tour, a sostegno dell’album ‘222’ uscito nel 2023.

Nel gennaio 2024, il rapper è tornato con il singolo Told Ya, prodotto da LuciG e AwkwardCrazy, preparando così il terreno per la sua prossima tournée internazionale che lo porterà anche a Milano.

