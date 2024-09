Sarà Kendrick Lamar ad esibirsi all’Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show: appuntamento a domenica 9 febbraio 2025.

Sarà Kendrick Lamar il protagonista dell’Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show. L’evento si terrà domenica 9 febbraio 2025 al Caesars Superdome di New Orleans. «La musica rap è ancora il genere più impattante di sempre. – ha dichiarato l’artista – E io sarò lì a ricordare al mondo il perché. Hanno preso quello giusto». Kendrick Lamar – co-fondatore dell’etichetta creativa pgLang – ha ottenuto un enorme successo della critica e culturale dal suo album di debutto good kid, m.A.A.d city pubblicato nel 2012. Da allora, Lamar ha accumulato 17 vittorie ai Grammy ed è diventato il primo musicista non classico e non jazz a vincere un Premio Pulitzer per il suo album DAMN del 2017.

LEGGI ANCHE: Lazza, il nuovo album ‘Locura’ annunciato con uno show-evento a San Siro

L’ultimo album di Lamar, Mr. Morale & The Big Steppers, è stato pubblicato nel maggio 2022. Nell’aprile di quest’anno, Like That di Future, Metro Boomin e Kendrick Lamar ha trascorso tre settimane al numero 1 della Billboard Hot 100 e a giugno il singolo da record di Lamar, Not Like Us, ha trascorso due settimane al numero 1. La direzione creativa della performance di Lamar sarà curata da pgLang.

«Pochi artisti hanno avuto un impatto così profondo sulla musica e sulla cultura come Kendrick Lamar. Più e più volte, Kendrick ha dimostrato la sua capacità unica di creare momenti che risuonano, ridefiniscono e scuotono le fondamenta stesse dell’hip-hop. – afferma Seth Dudowsky, Head of Music di NFL – Siamo entusiasti di collaborare con Kendrick, Roc Nation e Apple Music per offrire un altro indimenticabile Halftime Show».

La telecronaca dell’Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show sarà prodotta da DPS con Roc Nation e Jesse Collins come produttori esecutivi e Hamish Hamilton come regista. Roc Nation sarà anche il consulente strategico per l’intrattenimento dell’esibizione dal vivo.