Il video backstage del nuovo spettacolo di Katia Follesa e Angelo Pisani dal titolo ‘Ti Posso Spiegare’, con le dichiarazioni di Laccio.

Ha debuttato mercoledì 10 maggio a Milano – presso il Teatro Nazionale CheBanca (in programma anche giovedì e venerdì 12 maggio) – il nuovo spettacolo di Katia Follesa e Angelo Pisani dal titolo Ti Posso Spiegare. Alla Direzione Artistica e Coreografica Emanuele Cristofoli, in arte Laccio, che ha approfondito lo spettacolo con le coreografie interpretate da un corpo di ballo di sei danzatori.

«Nella maggior parte dei miei progetti c’è la coreografia. – dice Laccio – Del resto sono un coreografo e danzatore. Integro il movimento e tutta la parte coreografica nei progetti. Come? Pensando all’aspetto visual e a come la coreografia possa aiutarmi a rendere potente quel progetto. È una forma di linguaggio forte che per me è fondamentale». «Con Katia e Angelo ci siamo raccontati lo show – continua a proposito di Ti Posso Spiegare – e loro hanno capito che volevano renderlo ancora più ricco. Questo succede con la parte coreografica. C’è un equilibrio tra ironia e coreografia seria. Il corpo di ballo è composto da sei danzatori, che hanno capacità che vanno al di là della parte danzata».

«La serenità e la determinazione di Laccio – commenta Katia Follesa – è un mix di voglia di lavorare con te».

Foto di Emilio Tini