È cominciata dalle Terme di Caracalla a Roma la leg estiva del tour de Il Volo che ha subito conquistato la platea della capitale. Il trio ha, infatti, trionfato con il primo concerto sold di Tutti per Uno – Capolavoro (Friends & Partners) davanti a una platea internazionale con fan provenienti anche da Brasile, Venezuela, Messico, Argentina e Giappone. Un pubblico unito e senza confini, come la loro arte che abbatte le barriere e spazia tra diversi generi musicali.

Durante il live non è mancato lo spazio per i brani dell’album di inediti ‘Ad Astra’, che contiene Capolavoro, brano (Disco D’Oro) presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. E dopo il debutto romano, Gianluca, Ignazio e Piero si preparano a girare l’Italia per tutta l’estate prima dei palazzetti a gennaio 2024. Nel mezzo, durante l’autunno, l’Europa e per il 2025 sono già in programma USA, Canada e America Latina.

Tutti Per Uno – Capolavoro

8 giugno – Roma , Terme Di Caracalla Sold Out

, Terme Di Caracalla Sold Out 30 giugno – Cattolica (RN), Arena Della Regina

(RN), Arena Della Regina 3 luglio – Marostica (VI), Marostica Summer Festival

(VI), Marostica Summer Festival 4 luglio – Venezia , Piazza San Marco

, Piazza San Marco 6 luglio – Bard (AO),Forte Di Bard Sold Out

(AO),Forte Di Bard Sold Out 11 luglio – Catania , Villa Bellini

, Villa Bellini 13 luglio – Palermo , Velodromo P. Borsellino

, Velodromo P. Borsellino 17 luglio – Pompei (NA), Anfiteatro Degli Scavi Sold Out

(NA), Anfiteatro Degli Scavi Sold Out 20 luglio – Lanciano (CH), Parco Villa Delle Rose

(CH), Parco Villa Delle Rose 22 luglio – Pratolino Vaglia (FI), Musart Festival/parco Mediceo Di Pratolino

(FI), Musart Festival/parco Mediceo Di Pratolino 26 luglio – Cernobbio (CO), Villa Erba

(CO), Villa Erba 28 luglio – Marsciano (PG), Musica Per I Borghi

(PG), Musica Per I Borghi 31 luglio – Palmanova (UD), Piazza Grande

(UD), Piazza Grande 5 agosto – Torre Del Lago (LU), Gran Teatro All’aperto Puccini

(LU), Gran Teatro All’aperto Puccini 24 agosto – Monopoli (BA), Cala Batteria

(BA), Cala Batteria 26 agosto – Diamante (CS), Teatro Dei Ruderi

(CS), Teatro Dei Ruderi 27 agosto – Roccella Jonica (RC), Teatro Al Castello

(RC), Teatro Al Castello 5 settembre – Macerata , Sferisterio

, Sferisterio 6 settembre – Macerata , Sferisterio

, Sferisterio 9 settembre – Caserta, Reggia Di Caserta / Piazza Carlo Di Borbone

Tutti per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport

11 gennaio 2025 – Milano , Unipol Forum

, Unipol Forum 17 gennaio 2025 – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 18 gennaio 2025 – Torino , Inalpi Arena

, Inalpi Arena 21 gennaio 2025 – Roma, Palazzo Dello Sport

