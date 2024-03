Il pianista e compositore Giovanni Allevi sarà ospite straordinario di ‘Happiness On Tour. Vite – Storie di Felicità’: i dettagli.

Happiness On Tour. Vite – Storie di felicità, spettacolo gratuito dedicato alla Felicità, annuncia la presenza di un ospite davvero speciale. Dopo aver emozionato la platea del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2024 tornando sulle scene, il maestro Giovanni Allevi sarà sul palco del Forum di Assago (MI). La sua partecipazione straordinaria completa, così, il cast della manifestazione in programma mercoledì 20 marzo in occasione della Giornata Mondiale della Felicità 2024.

Allevi sarà impegnato nello spettacolo del mattino e regalerà a una platea di migliaia di studenti delle scuole superiori una preziosa testimonianza personale. Parole che, siamo sicuri, saranno occasione per spunti di riflessione e per un momento di esperienza formativa nella ricerca della propria felicità. Il musicista, che continua il suo percorso terapeutico dovuto a un mieloma multiplo, è nel frattempo tornato in tour ed è impegnato con uno show internazionale sold out.

«È un onore per noi avere il Maestro Allevi a Happiness On Tour. – dichiara Walter Rolfo, Presidente della Fondazione della Felicità – La sua testimonianza unica, simbolo di forza e tenacia, può offrire agli studenti, e a tutti noi, grande ispirazione. Per non dimenticarci che possiamo imparare ad essere felici. Tengo a ringraziarlo vivamente per il suo speciale e prezioso contributo”.

Happiness On Tour è uno show organizzato dalla Fondazione della Felicità con il Patrocinio della Regione Lombarda e del Comune di Milano. Un evento gratuito, che prenderà il via già dalle 9.30 della mattina al Forum di Assago a Milano, con uno sguardo rivolto soprattutto alle scuole superiori, e proseguirà la sera dalle 21.00, aperto a tutti previa prenotazione su Fondazione della Felicità .

Il programma dello spettacolo Happiness On Tour del 20 marzo è consultabile sul sito ufficiale della Fondazione della Felicità.

