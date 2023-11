Nuova avventura on stage per Ghemon, protagonista dello spettacolo ‘Una cosetta così’ tra musica e storytelling. Le parole dell’artista.

Si intitola Una cosetta così lo spettacolo di Ghemon che, dopo il successo primaverile, torna in cartellone nei teatri e club italiani. Lo show combina musica, stand-up comedy e storytelling costruendo una narrazione personale e autoironica che riflette una carriera che si mette sempre in discussione e persegue l’evoluzione. L’obiettivo di questo spettacolo, infatti, non è quello di essere un concerto tradizionale o uno spettacolo comico, ma di avvicinarsi al pubblico in un monologo che si ispira al teatro-canzone e alla freschezza dei comedy club.

Ogni evento diventa, così, un’esperienza unica intessuta di storie personali, canzoni inedite, cover sorprendenti e momenti di riflessione più profonda. Passo dopo passo, Ghemon cerca di coinvolgere in un’atmosfera di condivisione, dove le esperienze personali vengono guardate anche attraverso la lente dell’ironia. Una sola richiesta alla platea: l’invito al pubblico di evitare spoiler: per un’ora e mezzo si potrà fare a meno del mondo e del cellulare in sua rappresentanza.

“Nell’era in cui si sa sempre tutto prima che succeda, questo spettacolo è un luogo in cui io e il pubblico pensiamo che qualcosa possa essere ancora ‘una sorpresa’”, dichiara Ghemon. “Una cosetta così è il mio primo spettacolo, un monologo comico in cui parlo tantissimo di me e della mia visione sulle cose. Parlo di storie che riguardano la mia vita, ma poi credo della vita di tutti, e ha anche una parte discretamente seria, questo lo devo dire.

“C’è della musica, però è musica nuova, quindi non quella che si vede ai concerti”, prosegue l’artista. “Per me è stata una bellissima maniera di trovare uno spazio creativo diverso da quelli a cui le persone sono abituate. E vuole creare il presupposto per far uscire le persone di casa senza sapere cosa aspettarsi, fidandosi di chi c’è dall’altro lato in un’epoca in cui la sorpresa non c’è più”.

“Leggiamo le recensioni di tutto prima di andare al ristorante, prima di uscire, prima di andare a vedere gli spettacoli, prima di vedere un film. Quindi ci sta che qualche volta ci si fidi di quello che c’è dall’altro lato”, conclude Ghemon ricordando l’appuntamento. “Vi aspetto dal 10 novembre in poi, in tutti quanti i teatri e i club in cui faremo lo spettacolo. Vedrete, ci sarà da divertirsi”.

La formazione sul palco include Ghemon, Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra. Ecco il calendario:

10 novembre – Taneto di Gattatico (RE) – Fuori Orario

12 novembre – Cartoceto (PU) – Teatro del Trionfo

18 novembre – Saluzzo (CN) – Cinema Teatro Magda Olivero

25 novembre – Pordenone – Capitol

22 novembre – Monte San Savino (AR) – Teatro Verdi

29 novembre – Foligno (PG) – Auditorium San Domenico

1 dicembre – Settimo Torinese (TO) – Combo Club | Suoneria

7 dicembre – Genova – Giardini Luzzati Area Archeologica

9 dicembre – Taranto – Teatro Fusco

10 dicembre – Bari – Officina Degli Esordi – DOPPIO SHOW SOLD OUT

14 dicembre – Nuoro – Teatro Eliseo

15 dicembre – Sanluri (CA) – Teatro Comunale Akinu Congia

17 dicembre – Alghero (SS) – Teatro Civico

22 dicembre – Piangipane (RA) – Teatro Socjale

28 dicembre – Isernia – Auditorium Unità d'Italia

I biglietti sono disponibili qui.

