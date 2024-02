Nuova data al Forum di Assago (Milano) per Ghali dopo l’annuncio del sold out del 29 ottobre: tutte le info.

Ghali annuncia una nuova data al Forum di Assago (Milano). Appena spenti i riflettori sul palco dell’Ariston, dove Ghali ha scritto una grande pagina del 74esimo Festival di Sanremo con il brano Casa Mia (Warner Music Italy/Sto Records), l’artista mette infatti già a segno un altro grande colpo live. A una manciata di giorni dall’apertura delle vendite, la data al Forum di Assago del 29 ottobre è completamente sold out e, a grande richiesta, Ghali raddoppia annunciando oggi il secondo appuntamento milanese, prodotto da Vivo Concerti, in programma al Forum lunedì 28 ottobre.

I biglietti per la nuova data sono disponibili su Ticketone dalle ore 14.00 di giovedì 15 febbraio e dalle ore 10.00 di martedì 20 febbraio su Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Con la sua cifra stilistica inconfondibile e la sua capacità di mescolare generi e influenze, a sei anni esatti dal suo primo memorabile palazzetto milanese Ghali è sempre più pronto a conquistare nuovamente il palco del Forum per due notti magiche in cui porterà tutti a casa sua.

Foto: Antonio De Masi