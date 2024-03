Si aggiungono altre date al calendario live di Francesco Gabbani, che dopo il Forum di Milano sarà nei palazzetti italiani a marzo 2025.

L’appuntamento live di Francesco Gabbani al Forum di Milano non resterà isolato. Il cantautore, polistrumentista e artista multiplatino ha, infatti, annunciato nuove date nei palazzetti a marzo 2025. Per invitare i fan sottopalco, Gabbani ha scelto di condividere un’emozionante video social in cui regala una versione acustica di uno dei suoi brani più recenti, Spazio Tempo.

Locandina da Ufficio Stampa

Si aggiungono, due, nuove date nei palazzetti dopo il concerto già ufficializzato del 19 dicembre 2024 al Forum di Milano. E l’annuncio pare proprio indicare l’arrivo di un nuovo e più ampio progetto, il cui titolo rimane ancora segreto e verrà svelato più avanti. Il calendario del tour, del resto, è in aggiornamento, queste le date finora confermate:

19 dicembre 2024 – Milano , Forum

, Forum 15 marzo 2025 – Firenze , Mandela Forum

, Mandela Forum 22 marzo 2025 – Padova, Kioene Arena

Per questo ritorno nei palazzetti, Francesco sta preparando un concerto speciale che prevede un allestimento inedito con cui presenterà uno spettacolo che racchiude dieci anni di musica. Dai primi brani ai successi sanremesi, passando per le canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti, fino a tracce ancora da scorpire. Gabbani è infatti impegnato con la scrittura delle canzoni che andranno a comporre il suo prossimo lavoro di cui, a breve, è attesi il primo estratto.

Il tour è prodotto da A1 concerti e i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.

Foto di Filiberto Signorello da Ufficio Stampa