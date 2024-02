Sarà un’estate live per gli Elio e Le Storie Tese che annunciano i nuovi appuntamenti live e il cambio alla batteria. Date e biglietti.

Dopo il successo del tour nei teatri, con oltre 40 date esaurite, la prossima estate a grande richiesta Elio e Le Storie Tese portano di nuovo sui palchi lo spettacolo Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo. Uno show tra il sacro e il profano che si apre come una messa laica, in cui vari personaggi di attualità vengono invitati a pregare per i fan degli EelST. E che si chiude con la certificazione che tutto è stato suonato in diretta «Senza basi, senza campionamenti, senza autotune, insomma senza un cazzo, tutto fatto in casa».

Elio e le Storie Tese, vestiti di bianco, su una scenografia studiata nel dettaglio, con la preziosa regia di Giorgio Gallione, sanno raccontare il nostro tempo in modo ironico e affascinante. E lo fanno in uno spettacolo che unisce alla musica i racconti e le immagini originali di una creatività senza limiti.

Locandina da Ufficio Stampa

Queste le date estive 2024:

29 giugno, Bologna , Sequoie Music Park

, Sequoie Music Park 30 giugno, Verona , Teatro Romano, nell’ambito di Rumors Festival

, Teatro Romano, nell’ambito di Rumors Festival 6 luglio, Collegno (TO), Parco Della Certosa Reale, nell’ambito di Flowers Festival

(TO), Parco Della Certosa Reale, nell’ambito di Flowers Festival 8 luglio, Pistoia , Piazza Duomo nell’ambito di Pistoia Blues Festival

, Piazza Duomo nell’ambito di Pistoia Blues Festival 10 luglio, Roma , Villa Ada nell’ambito di Villa Ada Festival

, Villa Ada nell’ambito di Villa Ada Festival 12 luglio, Palmanova (UD), Piazza Grande

(UD), Piazza Grande 13 luglio, Montebelluna (TV), Stadio San Vigilio, nell’ambito di Mattorosso Music Festival

(TV), Stadio San Vigilio, nell’ambito di Mattorosso Music Festival 20 luglio, Sarzana (SP), Piazza Matteotti, nell’ambito di Moonland Festival

(SP), Piazza Matteotti, nell’ambito di Moonland Festival 24 luglio, Caserta , Belvedere di San Leucio

, Belvedere di San Leucio 26 luglio, Taranto , Villa Peripato nell’ambito di Iod Festival

, Villa Peripato nell’ambito di Iod Festival 27 luglio, Melpignano (LE), Palazzo Marchesale

(LE), Palazzo Marchesale 30 luglio, Lanusei (NU), Area Spettacoli Istituto Salesiano, nell’ambito di Rocce Rosse Festival

(NU), Area Spettacoli Istituto Salesiano, nell’ambito di Rocce Rosse Festival 31 luglio, Alghero (SS), Anfiteatro Ivan Graziani, nell’ambito di Festival Abbabula

I biglietti sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali.

LEGGI ANCHE: — Irama raddoppia a Milano, sold out anche l’evento all’Arena di Verona

L’annuncio degli Elio e Le Storie Tese

In occasione di questo nuovo viaggio live, la band presenta un cambio nella formazione che annuncia con una lettera. Eccola di seguito:

Cari Amici,

vi annunciamo una novità incredibile: nella ripresa estiva dello spettacolo Mi Resta Un Solo Dente E Cerco Di ‘Riavvitarlo’, il batterista non sarà Christian Meyer!! Interrogato sui motivi della sua defezione, Meyer ha dichiarato: «Elio e Le Storie Tese sono l’esperienza più importante della mia vita, al gruppo mi legano ricordi teneri e affettuosi, darei la vita per ogni singolo membro della band, ma sono impossibilitato a partecipare a questa nuova entusiasmante avventura. La mia nota passione per i pinoli mi ha condotto infatti ad un consumo eccessivo di pinoli non italiani, ormai diffusissimi nel nostro Paese, consumo che può provocare effetti imprevedibili ed indesiderati, come è accaduto a me. Tali effetti mi impediranno di partecipare allo spettacolo estivo di Elio e Le Storie Tese ma sarò pronto a ritornare in sella dopo aver seguito una dieta bilanciata a base di miele, fave di cacao e fichi d’india».

Noialtri degli Elio e le Storie Tese rispetteremo un periodo di silenzio radio, che un po’ caratterizza la nostra carriera visto che le radio non suonano quasi mai le nostre canzoncine, al termine del quale vi comunicheremo la novità ancora più incredibile che non possiamo comunicarvi ora proprio a causa del silenzio radio: chi suonerà al posto di Christian Meyer!!

Cordiali saluti,

I Silenzio Radio

Foto da Ufficio Stampa