Partita da Padova, la tournée nei club di Diodato ha fatto tappa all’Alcatraz di Milano e proseguirà tra Italia ed Europa. Ecco le immagini live di ‘Così speciale tour’.

Tappa milanese per il nuovo tour nei club di Diodato, che giovedì 20 aprile si è esibito dell’Alcatraz portando dal vivo l’album ‘Così speciale’ (Carosello Records). Il cantautore ha calcato il palco con lo show che lo porterà nei principali club in Italia e in Europa, prodotto daOTR LIVE. Diodato durante il concerto ha ritrovato il suo pubblico e, canzone dopo canzone, lo ha guidato attraverso uno viaggio musicale tra successi, brani di repertorio e le canzoni dall’ultimo progetto.

Il tour nei club è partito con successo da Padova e, dopo Milano, prosegue il 22 aprile al Teatro della Concordia di Torino e il 27 aprile all’Estragon a Bologna. Quindi, si continua con la leg europea, l’11 maggio presso Clamores a Madrid, il 18 maggio al Maschinenhaus a Berlino, il 20 maggio al Café de la Danse a Parigi, il 26 maggio al club Bitterzoet di Amsterdam e infine il 27 maggio a Praga presso Palàc Akropolis.

Foto da Ufficio Stampa W4Y

Ma il tour si estenderà per tutta l’estate 2023 per la quale sono state annunciare le prime date nei più prestigiosi festival d’Italia. Ecco il calendario estivo di Così speciale tour:

16 giugno Taranto , Medimex

, Medimex 18 giugno Perugia , Moon in June

, Moon in June 3 luglio Carpi (MO), Piazza Martiri

22 luglio Bard (AO), Forte di Bard per Aosta Classica

26 luglio Napoli, Arena Flegrea per il Noisy Naples Fest

27 luglio Roma , Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 28 luglio Lucca , Lucca Summer Festival prima della performance di Robbie Williams

, Lucca Summer Festival prima della performance di Robbie Williams 30 luglio Alba (CN), Parco Tanaro per Collisioni Festival

(CN), Parco Tanaro per Collisioni Festival 6 agosto Udine , Castello

, Castello 26 agosto Catania , Villa Bellini al Sotto il Vulcano Fest

, Villa Bellini al Sotto il Vulcano Fest 27 agosto Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa per Green Pop Palermo Fest

Intanto, è in radio da venerdì 14 aprile, Occhiali da sole, il nuovo singolo estratto dall’album ‘Così speciale’. Nel brano Diodato racconta l’inevitabile clash tra le diverse aspettative di una vita, le nostre proiezioni e quelle delle persone che ci amano e ci osservano nel tentativo di proteggerci. Occhiali da sole rappresenta tutte quelle domande a cui forse non darai mai una risposta e le scelte che sembrano andare sempre in direzione opposta. Se il sole delle sfavillanti vite altrui sembra splendere tanto forte da poter far male, un paio di occhiali da sole possono tornare utili.

