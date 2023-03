Dardust si esibisce in concerto all’Auditorium di Milano il 13 marzo 2023: le foto del live di Elena Di Vincenzo.

È sold out all’Auditorium di Milano per il concerto di Dardust, che raddoppia martedì 14 marzo. L’annuncio è arrivato insieme alla pubblicazione del video di Dune (Space Suite), il nuovo singolo presentato per la prima volta dal vivo in occasione della sua partecipazione a Danza con me il primo gennaio su Rai1, in una emozionante performance in cui la sua musica si è fusa con i passi di Roberto Bolle dando vita ad uno spettacolare duetto.

Il nuovo singolo di Dardust Dune (Space Suite) rappresenta una nuova e inedita versione di Dune, brano contenuto nel suo ultimo doppio album Duality. Il concept del video, realizzato da Stefano Polli per Sugo, vede una sintesi di mondi apparentemente distanti che interagiscono tra di loro in una progressione che porta a creare un ambiente sempre meno terrestre e sempre più alieno. Il setting è quello di un bosco terrestre disseminato di oggetti astratti che reagiscono con lo spazio generando luci e deformazioni irreali.

Dardust è tornato dal vivo a marzo con il Duality Tour 2023, il tour con cui mette in scena le sue due anime – piano solo ed elettronica – in un’esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari. Le foto del live di Milano di Dardust di Elena Di Vincenzo.