Torna, dal 28 al 31 agosto, l’appuntamento con il ‘Couscous Unplugged’ giunto quest’anno alla sua terza edizione tra musica, integrazione e sostenibilità.

Dal 28 al 31 agosto, Casal del Marmo (periferia nord-ovest di Roma) ospita la terza edizione del festival Couscous Unplugged che unisce musica, cultura, integrazione e sostenibilità. Parte del palinsesto dell’Estate Romana 2024, la manifestazione a ingresso gratuito si prepara a regalare quattro giorni di concerti, battaglie musicali, spazi per artisti emergenti, talk e laboratori. L’obiettivo è uno solo: creare una piccola rivoluzione creativa che metta al centro i giovani, con tutta la loro forza aggregativa alimentata dalla musica come strumento di riscatto sociale.

“L’idea è stata quella di portare in periferia quello che da 10 anni facevamo nei quartieri centrali e ‘modaioli’ di tante città italiane”, spiega Davide Dose, ideatore di Couscous Unplugged. “Concerti, aggregazione tramite la musica, valorizzare la creatività emergente, far incontrare i giovani e stimolarli grazie al confronto artistico. La riposta fin dalla prima edizione del 2022 è stata sorprendente”.

Foto Fulcro Lucem

“Abbiamo continuato a investire in questa scommessa creando una rete territoriale – prosegue – per valorizzare tutti insieme questo territorio che merita attenzione e opportunità. E che è pieno di fermento e di voglia di partecipare”. Nato come spin-off del format di successo Spaghetti Unplugged, il festival coinvolge i quartieri di Ottavia, Palmarola e Casal del Marmo, valorizzando la creatività dei talenti emergenti.

Il cast dell’edizione 2024

Il cast vede in cartellone ospiti di spicco della scena rap italiana e giovani promesse. L’opening del 28 agosto è affidato al rapper INCE, astro nascente del rap italiano che si è fatto conoscere nel talent Netflix Nuova Scena, e al duo Frenesya. Quindi, il 29 agosto tocca a Ugo Borghetti, rapper italiano del collettivo 126, e al giovanissimo Sasu.

Il 30 agosto è, quindi, il giorno di Nesli, accompagnato dalla promessa della scena Afro femminile italiana Epoque. Per il gran finale del 31 agosto, infine, Kento e il giovanissimo WestHMZ, rapper emergente di Roma.

Tutti i concerti saranno preceduti da un talk curato dalla giornalista Sabika Shah Povia, incentrato su temi come l’integrazione e la vita nelle periferie romane, con un focus sull’attualità e l’importanza dell’intercultura. Tra le attività:

28 agosto: dance battle aperta a ballerini di diversi stili e livelli (a cura di MOLINARI Art Center);

aperta a ballerini di diversi stili e livelli (a cura di MOLINARI Art Center); 30 e 31 agosto: laboratori di scrittura creativa rap a cura del docente e rapper AKU

a cura del docente e rapper AKU 29 agosto: torneo di biliardino

Le serate si concluderanno con DJ set fino all’1:30, con performance di alcune delle crew e DJ più noti della scena romana, tra cui FUCKYOURPARTY, MrChina, Sasu e DJ Baro (Colle der Fomento).

Foto Fulcro Lucem

Ogni sera, alle 19:30, il microfono sarà aperto agli artisti emergenti locali, offrendo così una piattaforma per esprimersi e condividere la propria arte. Tra tutti i partecipanti all’open mic, verrà selezionato un vincitore che riceverà il supporto di Spaghetti Unplugged per la produzione, distribuzione e promozione di un singolo musicale. Un modo concreto, dunque, per sostenere il talento grazie al programma Periferiacapitale di Fondazione Charlemagne.

Informazioni utili

Come arrivare

A piedi dalla stazione Ottavia (15 minuti)

Bus: Linea 998 direzione Stazione Monte Mario + Linea 993 Ipogeo degli Ottavi – Cornelia

Treno: Ipogeo degli Ottavi direzione La Storta

Il progetto è organizzato dall’associazione Spaghetti Art ed è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale Estate Romana 2023-2024 di Roma Capitale.

Foto Fulcro Lucem via HF4